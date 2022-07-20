Инфляция в Британии обновила максимум за 40 лет — Finance.ua
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Инфляция в Британии обновила максимум за 40 лет

Мир
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Инфляция в Британии обновила максимум за 40 лет
Инфляция в Британии обновила максимум за 40 лет
Уровень инфляции в Великобритании по итогам июня увеличился до 9,4% в годовом выражении по сравнению с 9,1% в мае.
Об этом свидетельствует отчет Национальной статистической службы (ONS), обнародованный в среду, 20 июля.
Уровень инфляции в Великобритании достиг нового максимума за 40 лет. Это привело к дополнительной нагрузке на бюджеты домохозяйств с ростом стоимости жизни.
Указано, что показатель инфляции в июне частично обусловлен ростом цен на бензин на 42% в годовом исчислении и почти 10-процентным ростом цен на продукты.
Цены, которые платят фабрики за материалы и энергию, в июне были на 24% выше, чем годом ранее. Это наибольший рост с начала регистрации в 1985 году — тогда как цены, взимаемые фабриками, подскочили на 16,5%.
Банк Англии ожидает дальнейшего ускорения инфляции — более 11% — в октябре. Тогда верхний предел цен на энергоносители будет снова скорректирован и, по прогнозам, вырастет к среднегодовым счетам более 3000 фунтов стерлингов. Апрельский уровень составил 1971 фунт стерлингов и означал только предварительное повышение в ответ на скачок оптовых цен, вызванный войной россии против Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Корреспондент.net
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