Инфляция в 2023 году может вырасти на 1-2% на фоне перехода бизнеса на генераторы – Свириденко — Finance.ua

Инфляция в 2023 году может вырасти на 1-2% на фоне перехода бизнеса на генераторы – Свириденко Сегодня 08:40 — Казна и Политика

Переход бизнеса на альтернативные источники энергии может привести к увеличению инфляции на 1-2% в 2023 году.

Об этом рассказала первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко.

Она отметила, что постоянные отключения энергии должны и будут влиять на цены. Ведь когда рушится энергетическая инфраструктура, увеличивается и стоимость затрат на производство из-за изменений от перехода централизованных источников поставки к генераторам.

«Устойчивость населения и бизнеса на микроуровне и быстрая реакция правительства в решенные проблемы создает основания надеяться, что фактор изменения агрессии россии в сторону энергетической инфраструктуры не будет оказывать определяющего влияния на динамику цен потребительского рынка. Однако мы прогнозируем, что вот этот переход бизнеса на дизели и генераторы может повлечь за собой увеличение инфляции на 1-2 п.п. в 2023 году», — сказала Свириденко.

Глава Минэкономики также предполагает, что, учитывая текущую ситуацию, существует большая вероятность внесения изменений в государственный бюджет на следующий год.

"Со времени принятия бюджета удары по энергетике не прекращались, критическая инфраструктура испытала значительные разрушения. Бесспорно это влияет на экономику. Предварительно оценивалось, что падение ВВП по итогам года составит около 32%, сейчас прогноз ухудшен до диапазона 33,2-33,5%.

Если разрушение нашей энергетической инфраструктуры будет мощным, то нам не избежать негативного влияния на экономику. По одному из таких сценариев — есть вероятность, что в следующем году мы не сможем выйти на положительную траекторию роста, и по итогам года будет незначительное падение ВВП. Тогда это потребует коррекции", — сказала она.

Укрінформ По материалам:

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