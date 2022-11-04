Infiniti уходит с российского рынка — Finance.ua

Infiniti уходит с российского рынка Сегодня 21:16 — Фондовый рынок

Infiniti уходит с российского рынка

Принадлежащий концерну Nissan японский автомобильный бренд Infiniti заявил о выходе с российского рынка.

Об этом сообщает Интерфакс

При этом компания продолжит оказывать сервисную поддержку всем владельцам автомобилей Infiniti в рамках условий гарантии.

В последние годы бренд не имел локального производства. В 2012-2014 годах на заводе Nissan в петербурге велась крупноузловая сборка кроссоверов QX70, QX80 и седана M.

Поставки автомобилей Infiniti на российский рынок были остановлены в начале марта после полномасштабного вторжения россии в Украину.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи Infiniti в россии за 9 месяцев 2022 года упали на 46%. Доля рынка сократилась до 0,1% с 0,2% годом ранее.

Японский автоконцерн Nissan, которому принадлежит бренд Infiniti, ранее решил передать свою российскую производственную площадку в петербурге (ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус») за символическую стоимость в собственность российского ФГУП «НАМИ» с опционом обратного выкупа в течение 6 лет. В периметр сделки также вошли производственные и научно-исследовательские мощности концерна в петербурге, центр продаж и маркетинга в пскове.

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Укрінформ По материалам:

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