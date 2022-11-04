Infiniti уходит с российского рынка — Finance.ua

Infiniti уходит с российского рынка
Принадлежащий концерну Nissan японский автомобильный бренд Infiniti заявил о выходе с российского рынка.
Об этом сообщает Интерфакс.
При этом компания продолжит оказывать сервисную поддержку всем владельцам автомобилей Infiniti в рамках условий гарантии.
В последние годы бренд не имел локального производства. В 2012-2014 годах на заводе Nissan в петербурге велась крупноузловая сборка кроссоверов QX70, QX80 и седана M.
Поставки автомобилей Infiniti на российский рынок были остановлены в начале марта после полномасштабного вторжения россии в Украину.
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи Infiniti в россии за 9 месяцев 2022 года упали на 46%. Доля рынка сократилась до 0,1% с 0,2% годом ранее.
Японский автоконцерн Nissan, которому принадлежит бренд Infiniti, ранее решил передать свою российскую производственную площадку в петербурге (ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус») за символическую стоимость в собственность российского ФГУП «НАМИ» с опционом обратного выкупа в течение 6 лет. В периметр сделки также вошли производственные и научно-исследовательские мощности концерна в петербурге, центр продаж и маркетинга в пскове.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью