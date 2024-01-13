Infiniti представила первый роскошный внедорожник с аудиосистемой Klipsch — Finance.ua

Infiniti представила первый роскошный внедорожник с аудиосистемой Klipsch Сегодня 23:22 — Фондовый рынок

Infiniti представила первый роскошный внедорожник с аудиосистемой Klipsch

Infiniti заявляет , что ее исследования показывают, что аудиосистемы, которые могут окутать и погрузить всех пассажиров в роскошный внедорожник, являются высоким приоритетом для клиентов. Чтобы дать им то, о чем они просят, компания станет первым автопроизводителем, установившим аудиооборудование Klipsch во внедорожник премиум-класса.

Этим автомобилем станет QX80 2025 модельного года, о котором Infiniti планирует подробно рассказать позже в этом году. На выставке Consumer Electronics Show (CES) 2024 было объявлено, что внедорожник будет предлагаться с дополнительной аудиосистемой Klipsch Reference Premiere с 24 динамиками.

Система оснащена титановыми твиттерами, высокопроизводительным восьмидюймовым сабвуфером TriPower и 24-канальным усилителем. Infiniti заявляет, что работала напрямую с экспертами по звуку Klipsch над интеграцией системы QX80.

«Совершенно новый QX80 призван поднять флагман Infiniti на новый уровень благодаря развитому языку дизайна, исключительному мастерству и передовым технологиям, которые сделают его новым стандартом в сфере роскошных внедорожников, — сказал Крейг Кейс, вице-президент группы Infiniti Americas. — Поскольку мы вступаем в эпоху возрождения продукции Infiniti , нам не терпится рассказать, как QX80 обеспечит исключительный комфорт и удобство для всех трех рядов».

Сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО (автогражданку) за 15 минут на нашем портале: Автогражданка онлайн на Finance.ua🚙

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.