Infiniti представила первый роскошный внедорожник с аудиосистемой Klipsch — Finance.ua
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Infiniti представила первый роскошный внедорожник с аудиосистемой Klipsch

Фондовый рынок
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Infiniti представила первый роскошный внедорожник с аудиосистемой Klipsch
Infiniti представила первый роскошный внедорожник с аудиосистемой Klipsch
Infiniti заявляет, что ее исследования показывают, что аудиосистемы, которые могут окутать и погрузить всех пассажиров в роскошный внедорожник, являются высоким приоритетом для клиентов. Чтобы дать им то, о чем они просят, компания станет первым автопроизводителем, установившим аудиооборудование Klipsch во внедорожник премиум-класса.
Этим автомобилем станет QX80 2025 модельного года, о котором Infiniti планирует подробно рассказать позже в этом году. На выставке Consumer Electronics Show (CES) 2024 было объявлено, что внедорожник будет предлагаться с дополнительной аудиосистемой Klipsch Reference Premiere с 24 динамиками.
Система оснащена титановыми твиттерами, высокопроизводительным восьмидюймовым сабвуфером TriPower и 24-канальным усилителем. Infiniti заявляет, что работала напрямую с экспертами по звуку Klipsch над интеграцией системы QX80.
«Совершенно новый QX80 призван поднять флагман Infiniti на новый уровень благодаря развитому языку дизайна, исключительному мастерству и передовым технологиям, которые сделают его новым стандартом в сфере роскошных внедорожников, — сказал Крейг Кейс, вице-президент группы Infiniti Americas. — Поскольку мы вступаем в эпоху возрождения продукции Infiniti, нам не терпится рассказать, как QX80 обеспечит исключительный комфорт и удобство для всех трех рядов».
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По материалам:
t4.com.ua
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