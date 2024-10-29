Индонезия заблокировала продажу iPhone 16 — Finance.ua

Индонезия заблокировала продажу iPhone 16 Сегодня 05:11 — Мир

Индонезия заблокировала продажу iPhone 16

Индонезия запретила Apple Inc. продавать свои новейшие устройства iPhone 16 в крупнейшей экономике Юго-Восточной Азии, заявив, что компания еще не выполнила требования относительно внутренних инвестиций.

Об этом пишет Bloomberg.

Как заявило Министерство промышленности Индонезии 25 октября, iPhone 16, запущенный в сентябре, не может продаваться в стране, поскольку PT Apple Indonesia не выполнила требование относительно 40% местного содержимого для смартфонов.

Это создает определенные трудности для Apple, ранее имевшей хорошие продажи своего флагманского продукта, особенно на рынке Китая. Индонезия является экономикой стоимостью 1 триллион долларов, где количество активных мобильных телефонов оценивается более чем в 350 миллионов, что значительно превышает 270-миллионное население страны.

Ранее Министерство промышленности сообщило, что Apple инвестировала лишь 1,5 триллиона рупий (95 миллионов долларов) в Индонезии, что меньше их обещания в 1,7 триллиона рупий. Вместо создания местных производственных мощностей Apple сосредоточилась на строительстве академий для разработчиков.

На сегодняшний день около 9 000 единиц iPhone 16 попали в Индонезию через пассажиров, экипаж или почтовые отправления, отметило министерство. Однако эти устройства разрешены только для личного использования и не могут быть проданы.

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