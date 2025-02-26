Индонезия и Apple договорились о снятии запрета на продажу iPhone 16 — Finance.ua
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Индонезия и Apple договорились о снятии запрета на продажу iPhone 16

Фондовый рынок
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Индонезия и Apple достигли компромисса по снятию запрета на продажу iPhone 16.
Об этом пишет Bloomberg.
Американский техногигант согласился увеличить свои инвестиции в страну до 1 млрд долл., что стало решающим шагом в пятимесячном противостоянии.
Министерство промышленности Индонезии, которое блокирует продажу смартфонов из-за несоответствия местным требованиям, планирует подписать соглашение с Apple уже на этой неделе.
Помимо дополнительных инвестиций Apple обязалась обучать местных специалистов в области исследований и разработки, чтобы расширить их возможности в создании программного обеспечения и собственных продуктов. При этом компания пока не планирует производить iPhone в Индонезии.
На прошлой неделе министр промышленности Агус Гумиванг Картасасмита заявил, что Apple уже выплатила 10 млн долл. за нарушение местных правил в 2020—2023 годах.
Хотя стороны пришли к согласию, ситуация остается нестабильной — Индонезия не раз меняла свои решения в последний момент, поэтому соглашение еще может сорваться.
Напомним:
Индонезия продолжает запрет на продажу iPhone 16 от Apple, заявляя, что предложение американского технологического гиганта инвестировать $1 млрд в местное производство все еще недостаточно для выполнения требований страны касательно местного контента.
Индонезия ожидает получить инвестиционные обязательства от Apple Inc на сумму 1 миллиард долларов в неделю, после того, как правительство запретило продажу iPhone 16 из-за несоответствия правилам местного контента.
Apple предложила потратить 100 млн долл. на производственные мощности в Индонезии после того, как правительство этой юго-восточной азиатской страны запретило продавать свои последние iPhone.
Предложение Apple Inc. инвестировать 100 млн долл. в Индонезию не отвечает принципам «справедливости», заявил высокопоставленный чиновник.
По материалам:
Економічна Правда
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