Индийский бизнесмен стал третьим самым богатым человеком в мире после Маска и Безоса — Finance.ua

Индийский бизнесмен стал третьим самым богатым человеком в мире после Маска и Безоса Сегодня 18:30 — Мир

Индийский бизнесмен стал третьим самым богатым человеком в мире после Маска и Безоса, Bloomberg

Индийский миллиардер Гаутам Адани, основатель и глава индийского конгломерата Adani Group, стал третьим среди богатейших людей в мире. В прошлом году он удвоил свое состояние до $137,4 млрд.

Об этом пишет Bloomberg.

Как отмечает издание, Гаутам Адани — первый азиатский предприниматель, вошедший в тройку самых богатых людей мира. Эксперты отмечают, что причиной роста благосостояния индийского бизнесмена стали цены на сырье и снижение котировок ведущих западных корпораций.

Adani Group — многонациональный конгломерат, занимающийся развитием портов и операциями в Индии со штаб-квартирой в Ахмадабаде (город на западе Индии, штат Гуджарат). Adani Group контролирует компании в аэрокосмической промышленности, солнечной энергии и поставках угля.

Гаутам Адани в прошлом году удвоил свое состояние, поднявшись сразу на 20 позиций в индексе миллиардеров Bloomberg.

По подсчетам агентства, состояние индийского бизнесмена достигло $137,4 млрд. Это на $1,5 млрд больше, чем у президента группы компаний Louis Vuitton, Moët, Hennessy Бернара Арно, которого Адани сместил с третьего места.

Однако ему пока не удалось обойти генерального директора Tesla Илона Маска ($251,4 млрд) и основателя Amazon Джефа Безоса, состояние которого оценивается в $251,4 млрд и $153,4 млрд соответственно.

В пятерке самых богатых предпринимателей также оказался основатель Microsoft Билл Гейтс с состоянием $117,5 млрд.

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Діло По материалам:

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