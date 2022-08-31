Индийский бизнесмен стал третьим самым богатым человеком в мире после Маска и Безоса — Finance.ua
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Индийский бизнесмен стал третьим самым богатым человеком в мире после Маска и Безоса

Мир
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Индийский бизнесмен стал третьим самым богатым человеком в мире после Маска и Безоса
Индийский бизнесмен стал третьим самым богатым человеком в мире после Маска и Безоса, Bloomberg
Индийский миллиардер Гаутам Адани, основатель и глава индийского конгломерата Adani Group, стал третьим среди богатейших людей в мире. В прошлом году он удвоил свое состояние до $137,4 млрд.
Об этом пишет Bloomberg.
Как отмечает издание, Гаутам Адани — первый азиатский предприниматель, вошедший в тройку самых богатых людей мира. Эксперты отмечают, что причиной роста благосостояния индийского бизнесмена стали цены на сырье и снижение котировок ведущих западных корпораций.
Adani Group — многонациональный конгломерат, занимающийся развитием портов и операциями в Индии со штаб-квартирой в Ахмадабаде (город на западе Индии, штат Гуджарат). Adani Group контролирует компании в аэрокосмической промышленности, солнечной энергии и поставках угля.
Гаутам Адани в прошлом году удвоил свое состояние, поднявшись сразу на 20 позиций в индексе миллиардеров Bloomberg.
По подсчетам агентства, состояние индийского бизнесмена достигло $137,4 млрд. Это на $1,5 млрд больше, чем у президента группы компаний Louis Vuitton, Moët, Hennessy Бернара Арно, которого Адани сместил с третьего места.
Однако ему пока не удалось обойти генерального директора Tesla Илона Маска ($251,4 млрд) и основателя Amazon Джефа Безоса, состояние которого оценивается в $251,4 млрд и $153,4 млрд соответственно.
В пятерке самых богатых предпринимателей также оказался основатель Microsoft Билл Гейтс с состоянием $117,5 млрд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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