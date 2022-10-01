Индийская компания Tata представила электрокар по цене $10 тыс. — Finance.ua
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Индийская компания Tata представила электрокар по цене $10 тыс.

Технологии&Авто
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Индийская компания Tata представила электрокар по цене $10 тыс.
Индийская компания Tata представила электрокар по цене $10 тыс., Фото:Tata Motors
Новая модель Tiago EV стала полностью электрической версией хэтчбека Tiago, являющегося одним из самых популярных автомобилей в Индии.
Электрокар на платформе авто с ДВС стал ощутимо больше, чем Tata Nano, — самый дешевый автомобиль в мире, продававшийся по цене от $2500.
Выпуск бюджетного электрокара связан с заявлением конкурентов Tata Motors — Mahindra&Mahindra — об инвестировании до $500 млн в производство электрокаров для внутреннего рынка.
До этого самым дешевым электрокаром Tata была модель Tigor, основанная на платформе одноименного компактного седана с ДВС. Стоимость Tigor EV составляла около $15 тыс.
Несмотря на то, что Индия является третьим крупнейшим автопроизводителем в мире, некоторые модели компактных электрокаров в Китае продаются по цене до $5000.
Базовая версия новой Tata Tiago EV получит запас хода до 250 км, а топовая комплектация авто сможет проезжать до 315 км на одном заряде аккумулятора.
В компании говорят, что стоимость эксплуатации электрокара будет в семь раз меньше стоимости использования аналогичного авто на ископаемом топливе.
Сейчас электрокары составляют всего 1% от общего количества продаж новых авто в Индии, где всего покупают около трех миллионов машин в год. Правительство планирует увеличить долю электрокаров до 30% к 2030 году.
Напомним, в 2008 году Tata Motors приобрела у Ford британских автопроизводителей Jaguar и Land Rover за $2,3 млрд.
По материалам:
НВ
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