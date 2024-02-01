Индия снижает тарифы, поощряя Apple и другие компании переносить производство в страну — Finance.ua

Индия снижает тарифы, поощряя Apple и другие компании переносить производство в страну Сегодня 03:33 — Мир

Индия снижает тарифы, поощряя Apple и другие компании переносить производство в страну

Индия снижает налоги на импорт компонентов мобильных устройств для стимулирования производства смартфонов. Транснациональные компании все чаще рассматривают страну как глобальную производственную базу.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как сообщают, правительство премьер-министра Нарендры Моди 30 января объявило, что снижает тарифы на компоненты, включая пластиковые и металлические механические детали, гнезда для SIM-карт и винты.

Моди пытается создать условия, в которые компании будут переносить производство из Китая в Индию.

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В то же время правительство пытается построить экосистему внутренних поставщиков, чтобы обеспечить большую часть цепочки создания именно для Индии. Это повысит субъектность индийских поставщиков, не превращая страну в обычную базу производства.

Проект премьера Моди имел некоторые первые успехи, и Apple является одной из компаний, увеличивших производство в стране. Сейчас на Индию приходится более 7% мирового производства iPhone.

Apple изучает способы снизить свою зависимость от Китая, поскольку напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином продолжает расти. Ее давние партнеры, производящие большинство iPhone в мире на заводах в Китае, за последние годы быстрыми темпами добавили сборочные линии в Индии.

Економічна Правда По материалам:

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