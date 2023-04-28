Индия разрабатывает подводный боевой беспилотник XLUUV — Finance.ua
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Индия разрабатывает подводный боевой беспилотник XLUUV

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Индия — одно из крупнейших военных государств в мире, обладает огромным арсеналом оружия и техники. В последние годы Индия активно развивает свои военные технологии, включая беспилотные подводные аппараты. В этой связи индийский институт DRDO (Defence Research and Development Organization) начал разработку XLUUV — очень большого подводного беспилотного аппарата.
XLUUV будет длиной около 50 метров и весом около 300 тонн вместе с полезной нагрузкой. Он оснащен дизельным генератором и батареями, которые обеспечат ему 45 дней работы без подзарядки. Максимальная скорость под водой составит не менее 8 узлов (14,8 км/ч) при крейсерской скорости свыше 4 узлов (7,4 км/ч).
XLUUV будет оснащен разными датчиками, включая гидролокаторы, многолучевой эхолот, а также системы связи, включая SATCOM и системы подводной связи. Эти технологии позволят беспилотнику связываться с другими платформами и станциями управления.
Модульная конструкция XLUUV позволит использовать его для различных боевых задач. Он может выполнять задачи разведки, уничтожение мин, а также атаковать морские суда противника с помощью торпед.
Разработка XLUUV осуществляется при поддержке индийского флота и частных компаний. Ожидается, что первый прототип беспилотного подводного аппарата будет готов к испытаниям к 2025 году.
Развитие беспилотных подводных аппаратов может иметь огромное значение в военной доктрине Индии. Эта технология позволит индийскому флоту действовать эффективнее в различных условиях. Кроме того, разработка и производство XLUUV может стать примером для других стран, также заинтересованных в создании беспилотных подводных аппаратов.
По материалам:
Portaltele
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