Индия разрабатывает подводный боевой беспилотник XLUUV — Finance.ua

Индия разрабатывает подводный боевой беспилотник XLUUV Сегодня 03:29 — Фондовый рынок

Индия — одно из крупнейших военных государств в мире, обладает огромным арсеналом оружия и техники. В последние годы Индия активно развивает свои военные технологии, включая беспилотные подводные аппараты. В этой связи индийский институт DRDO (Defence Research and Development Organization) начал разработку XLUUV — очень большого подводного беспилотного аппарата.

XLUUV будет длиной около 50 метров и весом около 300 тонн вместе с полезной нагрузкой. Он оснащен дизельным генератором и батареями, которые обеспечат ему 45 дней работы без подзарядки. Максимальная скорость под водой составит не менее 8 узлов (14,8 км/ч) при крейсерской скорости свыше 4 узлов (7,4 км/ч).

XLUUV будет оснащен разными датчиками, включая гидролокаторы, многолучевой эхолот, а также системы связи, включая SATCOM и системы подводной связи. Эти технологии позволят беспилотнику связываться с другими платформами и станциями управления.

Модульная конструкция XLUUV позволит использовать его для различных боевых задач. Он может выполнять задачи разведки, уничтожение мин, а также атаковать морские суда противника с помощью торпед.

Разработка XLUUV осуществляется при поддержке индийского флота и частных компаний. Ожидается, что первый прототип беспилотного подводного аппарата будет готов к испытаниям к 2025 году.

Развитие беспилотных подводных аппаратов может иметь огромное значение в военной доктрине Индии. Эта технология позволит индийскому флоту действовать эффективнее в различных условиях. Кроме того, разработка и производство XLUUV может стать примером для других стран, также заинтересованных в создании беспилотных подводных аппаратов.

Portaltele По материалам:

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