Индия просит США разблокировать средства, замороженные из-за связей с россией — Finance.ua

Индия просит США разблокировать средства, замороженные из-за связей с россией Сегодня 12:46 — Мир

Индия просит США разблокировать средства, замороженные из-за связей с россией

Индия обратилась в США с просьбой разблокировать $26 миллионов двух неназванных индийских алмазных фирм, замороженных из-за их торговых связей с российской алмазной компанией «Алроса».

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники в индийском правительстве.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Казначейства США, осуществляющее надзор за санкциями, заморозило эти средства в начале года.

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Отмечается, что это была первая известная ограничительная мера в отношении индийского бизнеса после полномасштабного вторжения россии в Украину.

OFAC заморозило средства, когда базирующиеся в ОАЭ филиалы индийских компаний пытались перевести их для покупки необработанных алмазов. Не известно, были ли эти средства переведены именно «Алросе».

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Индийские фирмы сообщили своему правительству, что платежи предназначались либо для российских компаний, не находящихся под санкциями, либо за заказы, выполненные еще до того, как санкции против «Алросы» вступили в силу в апреле прошлого года.

Индия имеет самые большие в мире мощности по обработке алмазов. В прошлом финансовом году, который закончился 31 марта, экспортировала бриллиантов на сумму более 22 млрд долларов. Предприятия, базирующиеся преимущественно в западном штате Гуджарат, покупают необработанные алмазы у поставщиков из ОАЭ, Бельгии и россии.

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Укрінформ По материалам:

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