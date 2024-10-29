Индия открывает первый частный завод по производству военных самолетов — Finance.ua
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Индия открывает первый частный завод по производству военных самолетов

Технологии&Авто
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Индия открывает первый частный завод по производству военных самолетов
Индия открывает первый частный завод по производству военных самолетов
Индия открывает свой первый частный завод по производству военных самолетов. Таким образом страна стремится снизить зависимость от импорта военной техники.
Об этом пишет Bloomberg.
Новый завод в штате Гуджарат будет выпускать транспортные самолеты для замены устаревшего флота индийских вооруженных сил. Завод был построен в партнерстве Airbus SE и Tata Advanced Systems.
Согласно контракту стоимостью 219 миллиардов рупий ($2,6 млрд), подписанному три года назад, Индия получит 56 самолетов C-295, из которых 16 производят в Испании, а остальные — на индийском заводе.
Первые самолеты начнут поставлять в 2026 году, а финальную партию ждут в августе 2031 года.
Bloomberg добавляет, что этот проект привлекает индийские государственные компании, такие как Bharat Electronics Ltd. и Bharat Dynamics Ltd., которые займутся производством компонентов самолетов. Первоначально в индийских C-295s доля местных комплектующих составит около половины, но в дальнейшем планируется ее увеличение до 75%.
По материалам:
Espreso.tv
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