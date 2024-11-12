Индия и Саудовская Аравия стали топ-покупателями мазута и газойля рф в октябре — Finance.ua
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Индия и Саудовская Аравия стали топ-покупателями мазута и газойля рф в октябре

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Индия и Саудовская Аравия были основными направлениями для российского морского экспорта мазута и вакуумного газойля (VGO) в октябре.
Об этом пишет агентство Reuters.
Общий объем экспорта мазута и VGO из российских портов в прошлом месяце снизился на 3% по сравнению с сентябрем и составил около 4,15 млн тонн, по подсчетам Reuters на основе данных LSEG.
С начала полного эмбарго Евросоюза на российские нефтепродукты в феврале 2023 года Азия стала главным рынком сбыта для российских поставок мазута и VGO.
Прямые поставки мазута и VGO из российских портов в Саудовскую Аравию в октябре сократились на 9% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 0,65 миллиона тонн из-за снижения спроса по завершении летней жары.
Экспорт мазута и VGO из россии в Индию вырос на 56%, до 0,51 миллиона тонн, тогда как поставки темных нефтепродуктов в Китай сократились на 35%, до 0,47 миллиона тонн. Китай и Индия используют прямогонный мазут и VGO как более дешевую альтернативу уральской нефти для своих нефтеперерабатывающих мощностей.
В то же время Китай планирует реформу налогов, которая может повысить расходы на импорт мазута, что потенциально снизит спрос. Это создаст дополнительное давление на независимые китайские НПЗ, которые обычно используют мазут в качестве альтернативы сырью для переработки.
В настоящее время танкеры из около 0,5 миллиона тонн тяжелых нефтепродуктов из российских портов направляются в Сингапур, но часть этих грузов может оказаться в Китае.
По материалам:
Економічна Правда
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