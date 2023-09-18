Индия готовится уже в этом году отправить людей в космос — Finance.ua

Индия готовится уже в этом году отправить людей в космос
В следующем месяце Индия хочет провести важное испытание, которое приблизит ее к запуску пилотируемой космической миссии.
Об этом пишет Reuters.
«Уже в следующем месяце Индия планирует провести ключевое испытание в своей амбициозной космической пилотируемой миссии „Гаганиан“», — говорится в материале.
Отмечается, что будет испытана система катапультирования астронавтов в случае опасности. Ее успешная работа позволит перейти к другим тестам перед финальной стадией запуска.
«Хотя точные временные рамки еще не были обнародованы, запуск миссии ожидается с главного индийского космодрома Срихарикота до 2024 года», — отмечает агентство.
Сейчас в Индии проходят тренировки четыре астронавта, но их количество хотят увеличить, чтобы повторять пилотируемые полеты. «Миссия „Гаганиан“ направлена на создание космической капсулы для проживания людей, которая на трое суток доставит экипаж из трех человек на 400-км орбиту и безопасно вернет назад, планово упав в Индийский океан», — объясняет Reuters.
Из государственного бюджета Индии на эту пилотируемую космическую миссию было выделено более 1 млрд долл.
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