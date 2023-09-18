Индия готовится уже в этом году отправить людей в космос — Finance.ua

Индия готовится уже в этом году отправить людей в космос Сегодня 23:45 — Мир

Индия готовится уже в этом году отправить людей в космос

В следующем месяце Индия хочет провести важное испытание, которое приблизит ее к запуску пилотируемой космической миссии.

Об этом пишет Reuters.

«Уже в следующем месяце Индия планирует провести ключевое испытание в своей амбициозной космической пилотируемой миссии „Гаганиан“», — говорится в материале.

Отмечается, что будет испытана система катапультирования астронавтов в случае опасности. Ее успешная работа позволит перейти к другим тестам перед финальной стадией запуска.

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«Хотя точные временные рамки еще не были обнародованы, запуск миссии ожидается с главного индийского космодрома Срихарикота до 2024 года», — отмечает агентство.

Сейчас в Индии проходят тренировки четыре астронавта, но их количество хотят увеличить, чтобы повторять пилотируемые полеты. «Миссия „Гаганиан“ направлена ​​на создание космической капсулы для проживания людей, которая на трое суток доставит экипаж из трех человек на 400-км орбиту и безопасно вернет назад, планово упав в Индийский океан», — объясняет Reuters.

Из государственного бюджета Индии на эту пилотируемую космическую миссию было выделено более 1 млрд долл.

Укрінформ По материалам:

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