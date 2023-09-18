Индия готовится уже в этом году отправить людей в космос — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Индия готовится уже в этом году отправить людей в космос

Мир
16
Индия готовится уже в этом году отправить людей в космос
Индия готовится уже в этом году отправить людей в космос
В следующем месяце Индия хочет провести важное испытание, которое приблизит ее к запуску пилотируемой космической миссии.
Об этом пишет Reuters.
«Уже в следующем месяце Индия планирует провести ключевое испытание в своей амбициозной космической пилотируемой миссии „Гаганиан“», — говорится в материале.
Отмечается, что будет испытана система катапультирования астронавтов в случае опасности. Ее успешная работа позволит перейти к другим тестам перед финальной стадией запуска.
Читайте также
«Хотя точные временные рамки еще не были обнародованы, запуск миссии ожидается с главного индийского космодрома Срихарикота до 2024 года», — отмечает агентство.
Сейчас в Индии проходят тренировки четыре астронавта, но их количество хотят увеличить, чтобы повторять пилотируемые полеты. «Миссия „Гаганиан“ направлена ​​на создание космической капсулы для проживания людей, которая на трое суток доставит экипаж из трех человек на 400-км орбиту и безопасно вернет назад, планово упав в Индийский океан», — объясняет Reuters.
Из государственного бюджета Индии на эту пилотируемую космическую миссию было выделено более 1 млрд долл.

Finance.ua уже и в Instagram. Присоединяйтесь!

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.