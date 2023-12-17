Индия готова обогнать Гонконг среди крупнейших в мире фондовых рынков — FT Сегодня 06:55 — Фондовый рынок

Индийский фондовый рынок имеет все шансы обогнать Гонконг и стать крупнейшим в мире, поскольку есть оптимизм инвесторов по поводу экономических перспектив Индии.

Об этом пишет Financial Time.

Отмечается, что общая рыночная капитализация котирующихся на национальной фондовой бирже Индии компаний по состоянию на конец октября составила 3,7 трлн долл., по сравнению с 3,9 трлн долл. на фондовой бирже Гонконга.

«С момента обнародования этих данных цены на акции в Индии еще больше выросли благодаря высоким прибылям и оптимистическим прогнозам роста, что позволило ей стать седьмой по величине в мире после рынков США, Китая, ЕС и Японии», — говорится в сообщении.

В то же время цены на акции в Гонконге упали из-за охлаждения китайской экономики.

По словам Абхирама Элесварапу, руководителя отдела индийских акций BNP Paribas в Гонконге, в течение последнего десятилетия фондовые индексы Индии и Китая «двигались почти бок о бок», что является частью всеобщей истории развивающихся рынков.

Как сообщается, высокий уровень потребления в Индии привлекает инвесторов, указывая на увеличение расходов зажиточных индусов на недвижимость, предметы роскоши и товары высшего класса, а также рост государственных капитальных затрат на инфраструктуру.

По данным МВФ, Индия является наиболее быстрорастущей крупной экономикой мира, которая в этом году вырастет на 6,3% по сравнению с 5% для Китая.

Индия также является бенефициаром «Китая плюс один», когда цепи поставок исходят от Китая. На этой неделе Financial Times сообщила, что Apple, имеющая основную часть своей производственной базы в Китае, обратилась к поставщикам комплектующих с просьбой поставлять батареи для будущего iPhone 16 с индийских заводов.

Добавляется, что рост цен на акции в Индии в течение большей части этого года был обусловлен в большей степени внутренними, чем иностранными денежными потоками. Иностранцы сейчас являются чистыми покупателями индийских акций, после того как в сентябре и октябре они были чистыми продавцами.

Економічна Правда По материалам:

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