0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Индексация зарплат в январе 2026 года: будут ли начислять

Личные финансы
41
Индексация зарплат в январе 2026 года: будут ли начислять
Индексация зарплат в январе 2026 года: будут ли начислять
Индексация заработной платы — это механизм защиты доходов работников от обесценения из-за роста цен. Это нужно, чтобы частично компенсировать инфляционные потери и сохранить покупательную способность зарплат.

Какая сумма индексации в январе 2026 года

С начала 2026 года в Украине изменен порядок индексации заработной платы. Индексация зарплат в январе 2026 года не производится. Январь — базовый месяц для всех работников без исключения, поэтому определение коэффициента индексации начинается с нуля.
Такие правила закреплены в статье 41 закона Украины О Государственном бюджете на 2026 год от 3 декабря 2025 № 4695-IX. Эта статья предусматривает, что индекс потребительских цен для индексации денежных доходов населения исчисляется нарастающим итогом, начиная именно с января 2026 года, который принимается за 100%.
В то же время, сумма индексации, начисленная в декабре 2025 года, в январе 2026-го не выплачивается.
Это означает, что индексация зарплаты на январь 2026 г. не начисляется вовсе. Именно этот месяц автоматически становится базовым независимо от предыдущих повышений окладов или расчетов.
Подобный механизм уже применялся в начале 2025 года. Новый расчет коэффициента индексации начнется с учетом индекса потребительских цен за февраль 2026 года. Его должны обнародовать не позднее 10 марта.
Право на индексацию может появиться не ранее апреля 2026 г. и только при условии, что индекс потребительских цен за февраль превысит порог в 103%. Если этого не произойдет, отсчет будет продолжен по показателям следующих месяцев. А именно марта, апреля и дальше, пока порог индексации не превысит 103%.
Фактически новые правила означают временное отсутствие индексации, по меньшей мере, в первом квартале 2026 года. Подобная ситуация была и в прошлом году, когда работники несколько месяцев не получали индексационных выплат.
По материалам:
Факти
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems