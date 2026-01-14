Индексация зарплат в январе 2026 года: будут ли начислять Сегодня 19:00 — Личные финансы

Индексация зарплат в январе 2026 года: будут ли начислять

Индексация заработной платы — это механизм защиты доходов работников от обесценения из-за роста цен. Это нужно, чтобы частично компенсировать инфляционные потери и сохранить покупательную способность зарплат.

Какая сумма индексации в январе 2026 года

С начала 2026 года в Украине изменен порядок индексации заработной платы. Индексация зарплат в январе 2026 года не производится. Январь — базовый месяц для всех работников без исключения, поэтому определение коэффициента индексации начинается с нуля.

Такие правила закреплены в статье 41 закона Украины О Государственном бюджете на 2026 год от 3 декабря 2025 № 4695-IX. Эта статья предусматривает, что индекс потребительских цен для индексации денежных доходов населения исчисляется нарастающим итогом, начиная именно с января 2026 года, который принимается за 100%.

В то же время, сумма индексации, начисленная в декабре 2025 года, в январе 2026-го не выплачивается.

Это означает, что индексация зарплаты на январь 2026 г. не начисляется вовсе. Именно этот месяц автоматически становится базовым независимо от предыдущих повышений окладов или расчетов.

Подобный механизм уже применялся в начале 2025 года. Новый расчет коэффициента индексации начнется с учетом индекса потребительских цен за февраль 2026 года. Его должны обнародовать не позднее 10 марта.

Право на индексацию может появиться не ранее апреля 2026 г. и только при условии, что индекс потребительских цен за февраль превысит порог в 103%. Если этого не произойдет, отсчет будет продолжен по показателям следующих месяцев. А именно марта, апреля и дальше, пока порог индексации не превысит 103%.

Фактически новые правила означают временное отсутствие индексации, по меньшей мере, в первом квартале 2026 года. Подобная ситуация была и в прошлом году, когда работники несколько месяцев не получали индексационных выплат.

