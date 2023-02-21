Индексация с ограничениями: названа максимальная сумма повышения пенсий с 1 марта — Finance.ua
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Индексация с ограничениями: названа максимальная сумма повышения пенсий с 1 марта

Личные финансы
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Индексация с ограничениями: названа максимальная сумма повышения пенсий с 1 марта
Индексация с ограничениями: названа максимальная сумма повышения пенсий с 1 марта
Максимальная сумма, на которую может быть увеличена пенсия в результате индексации с 1 марта 2023, составляет 1500 гривен.
Об этом свидетельствует проект постановления правительства об индексации пенсий, обнародованный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины.
«С учетом того, что в условиях действия военного положения расходы в первую очередь направляются на национальную безопасность и оборону и на осуществление мер правового режима военного положения, проект акта разработан прежде всего для обеспечения в 2023 году увеличения минимальных выплат наиболее уязвимым категориям пенсионеров, а также проведения индексации пенсий», — говорится в пояснительной записке.
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Таким образом, в результате перерасчета с 1 марта 2023 размер увеличения пенсий не может превышать 1500 гривен.
Показатель средней заработной платы, с которой уплачены страховые взносы, учитываемый для расчета пенсии, с 1 марта увеличивается на коэффициент 1,20. Он применяется для пенсий, назначенных до 2020 года.
Согласно документу, уровень повышения для пенсий, назначенных в 2020-2022 годах, составит 100 гривен. На таком же уровне установлена минимальная сумма повышения для пенсионеров, которым назначение произошло раньше.

Справка Finance.ua:

  • по данным Минсоцполитики, под индексацию пенсий подпадают 10,557 млн человек. Из государственного бюджета на индексацию пенсий в 2023 году нужно 82 млрд гривен;
  • напомним, 17 февраля правительство приняло постановление об индексации пенсий в 2023 году с коэффициентом 1,20. Однако текст постановления до сих пор не обнародован.
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По материалам:
Finance.ua
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