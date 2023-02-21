Индексация с ограничениями: названа максимальная сумма повышения пенсий с 1 марта — Finance.ua

Индексация с ограничениями: названа максимальная сумма повышения пенсий с 1 марта Сегодня 17:00 — Личные финансы

Индексация с ограничениями: названа максимальная сумма повышения пенсий с 1 марта

Максимальная сумма, на которую может быть увеличена пенсия в результате индексации с 1 марта 2023, составляет 1500 гривен.

Об этом свидетельствует проект постановления правительства об индексации пенсий, обнародованный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины.

«С учетом того, что в условиях действия военного положения расходы в первую очередь направляются на национальную безопасность и оборону и на осуществление мер правового режима военного положения, проект акта разработан прежде всего для обеспечения в 2023 году увеличения минимальных выплат наиболее уязвимым категориям пенсионеров, а также проведения индексации пенсий», — говорится в пояснительной записке.

Таким образом, в результате перерасчета с 1 марта 2023 размер увеличения пенсий не может превышать 1500 гривен.

Показатель средней заработной платы, с которой уплачены страховые взносы, учитываемый для расчета пенсии, с 1 марта увеличивается на коэффициент 1,20. Он применяется для пенсий, назначенных до 2020 года.

Согласно документу, уровень повышения для пенсий, назначенных в 2020-2022 годах, составит 100 гривен. На таком же уровне установлена минимальная сумма повышения для пенсионеров, которым назначение произошло раньше.

Справка Finance.ua:

по данным Минсоцполитики, под индексацию пенсий подпадают 10,557 млн человек. Из государственного бюджета на индексацию пенсий в 2023 году нужно 82 млрд гривен;

напомним, 17 февраля правительство приняло постановление об индексации пенсий в 2023 году с коэффициентом 1,20. Однако текст постановления до сих пор не обнародован.



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