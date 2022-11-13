Индекс самочувствия торговой недвижимости Украины восстановился на 70% (инфографика) — Finance.ua

Индекс самочувствия торговой недвижимости Украины восстановился на 70% (инфографика) Сегодня 18:00

Индекс самочувствия торговой недвижимости (RWBI) после резкого падения в феврале и марте 2022 года до 16,7 возобновился в сентябре 2022 до 28,3, сообщили в Украинском совете торговых центров (УРТЦ) агентству «Интерфакс-Украина».

Индекс самочувствия ритейла (Retail Well-Being Index, RWBI) показывает динамику работы ТЦ. При расчете индекса учитываются: трафик/посещаемость ТЦ, людей в месяц; заполняемость ТЦ, предложена средняя арендная ставка на стандартные вакантные лоты площадью 50-250 кв. м, $ за 1 кв. м, без учета НДС. УРТЦ тестировала методику с августа 2021 года.

Довоенный показатель в сентябре прошлого года составил 38,7, следовательно, согласно показателям RWBI, рынок торговой недвижимости восстановился уже примерно на 70%.

В целом по состоянию на 1 ноября в Украине из 326 ТЦ Украины возобновил работу уже 241 ТЦ арендной площадью 4,4 млн кв.м. Это составляет 76% всех торговых площадей с учетом тех ТЦ, которые находятся на временно оккупированной территории. Этот показатель несколько вырос по сравнению с началом лета, когда работал 71% торговых площадей. Не работает 10% торговых площадей (590 тыс. кв.м), значительная часть которых повреждена.

Всего в результате агрессии рф повреждены 27 объектов торговой недвижимости общей площадью более 1 млн кв.м.

Наибольшая часть неработающих ТЦ остается на востоке страны. Несмотря на возобновление работы одного из самых крупных ТРЦ Nikolsky, в восточных областях работают только 29% торговых площадей, 25% не работают и 46% расположены на оккупированной территории.

Меньше половины (48%) торговых площадей работает на юге. Здесь также большая часть ТЦ остается на временно оккупированной территории (37%).

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