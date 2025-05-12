Глава МИД Франции пригрозил путину «масштабными санкциями» — Finance.ua

Глава МИД Франции пригрозил путину «масштабными санкциями» Сегодня 15:12

россия может столкнуться с «масштабными санкциями», если не примет участия в мирных переговорах с Украиной.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian

Барро заявил, что позиция Франции «очень ясна: мы хотим мира, мы хотим переговоров», и добавил, что для разблокирования переговоров нужно «безоговорочное перемирие в воздухе, на море и на земле на 30 дней».

«Президент Зеленский раз за разом показывал, что он открыт для переговоров, что он хочет дипломатии, что он хочет мира. … Тем временем единственным ответом путина были новые бомбардировки», — сказал он.

После визита лидеров в Киев на выходных министры иностранных дел Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши, Испании и ЕС утром 12 мая встретились в Лондоне, чтобы обсудить дальнейшие перспективы Украины и более широкие вопросы безопасности.

Барро заявил, что во время встречи Франция повторит свой призыв «к дипломатии… и к масштабным санкциям, если россия в очередной раз откажется серьезно заниматься дипломатией и продолжит свою агрессию… против украинского народа».

Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Великобритании Кир Стармер и президент Польши Дональд Туск 10 мая посетили Киев, чтобы продемонстрировать поддержку Зеленскому, и фактически выдвинули путину ультиматум, предупредив, что 12 мая начнется новый процесс санкций, если россия не прекратит свои атаки на Украину.

По словам источника Bloomberg в европейском правительстве, президент США Дональд Трамп одобрил их заявление и дал понять, что поддержит — их даже с дополнительными санкциями, если это будет необходимо.

владимир путин выступил после предложения США, Украины и ЕС о 30-дневном перемирии с 12 мая. Он отверг это предложение и предложил провести переговоры в Стамбуле 15 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность к переговорам 15 мая в Турции. Он подчеркнул, что ждет путина в Анкаре, но ожидает согласия россии на всеобщее перемирие.

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