Индекс S&P 500 упал на 21% — Finance.ua
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Индекс S&P 500 упал на 21%

Фондовый рынок
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Индекс S&P 500 упал на 21%
Индекс S&P 500 упал на 21%
Начало года для одного из основных американских фондовых индексов S&P 500 стало худшим полугодием со времен президентства Ричарда Никсона.
Об этом пишет агентство Bloomberg.
За первые шесть месяцев индекс S&P 500 упал на 21%. В последний раз подобное падение фиксировалось еще в 1970 году.
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До конца июня есть еще несколько торговых дней, поэтому этот показатель может измениться. Но ожидания на рынке пессимистичны, пишет издание. Инвесторы опасаются, что высокая инфляция и агрессивные действия Федерального резерва приведут экономику США к рецессии.
Инфляционный шок в стиле 1970-х годов может обвалить индекс еще на треть от текущих уровней, считает стратег Societe Generale SA Маниш Кабра. Если инвесторы решат, что период высокой инфляции затянется, то они начнут смотреть на реальные, а не номинальные показатели доходности акций. А они в этом году, вероятно, будут отрицательными, говорит аналитик.
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Напомним, решение Федеральной резервной системы США повысить ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов повлекло за собой ускорение падения на мировых рынках.
По материалам:
Фінансовий клуб
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