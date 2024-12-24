Индекс кутьи в 2024 году: как изменилась цена блюда за год — Finance.ua
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Индекс кутьи в 2024 году: как изменилась цена блюда за год

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Индекс кутьи в 2024 году: как изменилась цена блюда за год
Индекс кутьи в 2024 году: как изменилась цена блюда за год
Кутья — традиционное блюдо, неотъемлемая часть рождественского стола украинцев. Без нее не обходится ни один Сочельник. Однако за год цена ингредиентов для ее приготовления значительно выросла.
По подсчетам ученых Института аграрной политики, в 2024 году приготовление пшеничной кутьи по традиционному рецепту в 950 грамм будет стоить 175,05 гривны, пишет 24 Канал.
Самые дорогие ингредиенты кутьи в этом году:
  • мак — 68,50 гривны за 200 граммов;
  • очищенные грецкие орехи — 44,89 гривны;
  • изюм — 21,73 гривны за 100 граммов.
Основная составляющая кутьи — пшеничная крупа из твердой пшеницы — будет стоить 21,30 гривны за 400 граммов.
Инфографика: 24 Канал
Инфографика: 24 Канал

Как изменились цены на продукты за год

Больше всего выросли цены на пшеничную крупу и мед — на 122,9% и 111,3% соответственно.
В целом стоимость кутьи в 2024 году увеличилась на 68,8% по сравнению с 2023 годом.

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По сравнению стоимости ингредиентов для приготовления кутьи в 2023 и 2024 годах наблюдается существенный рост цен на основные продукты:
  1. Мак подорожал на 59,3%, с 43 гривен за 200 граммов в 2023 году до 68,50 гривен в 2024 году (+25,50 гривен).
  2. Грецкие орехи подорожали значительно больше — на 87%, с 24,00 гривен до 44,89 гривны, что является наибольшим повышением стоимости среди ингредиентов.
  3. Изюм также стал дороже — на 24,2%, с 17,50 гривны за 100 граммов до 21,73 гривны.
  4. Пшеничная крупа выросла на 122,9%, с 9,60 гривны до 21,30 гривны за 400 граммов, что является самым большим процентным увеличением среди ингредиентов.
  5. Мед подорожал на 111,3%, с 8,00 гривен до 16,90 гривны за 100 граммов, что также существенно повлияло на общую стоимость кутьи.
  6. Сахар стал дороже всего на 7,5% - с 1,61 гривны до 1,73 гривны за 50 граммов.

Во сколько обойдется Сочельник

Традиционные блюда в Сочельник в 2024 году будут стоить около 1 365 гривен для среднестатистической семьи.
«Речь идет о рождественском меню, которое включает традиционные блюда для праздничного стола среднестатистической семьи: кутью и узвар, жареную рыбу, винегрет, вареники (с картофелем, капустой, вишнями), тушеную капусту, постный борщ с фасолью, жареную картошку, а также свежие и соленые овощи. Следовательно, стоимость празднования Рождества на 41% превышает прошлогоднюю, которая составляла всего 970 гривен. Основной причиной роста цен являются последствия полномасштабного вторжения россии в Украину и продолжающиеся военные действия», — рассказал директор Института аграрной экономики Юрий Лупенко.
По материалам:
Телеканал 24
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