Индекс iPhone 2022: за сколько дней можно заработать на новый флагман Apple (инфографика) — Finance.ua

Индекс iPhone 2022: за сколько дней можно заработать на новый флагман Apple (инфографика) Вчера 09:37 — Личные финансы

В Украине iPhone 14 Pro в базовой комплектации (128 GB) стоит 52 499 гривен. И хотя в США его стоимость равна 999$, следует помнить, что это «чистая» цена, актуальная лишь для четырех штатов, где налог с продаж составляет 0%.

Picodi.com сопоставила местные цены на iPhone 14 Pro (128 GB) с заработной платой в разных странах мира и рассчитала так называемый индекс айфона (стоимость смартфона, выраженную в рабочих днях).

Согласно последним данным ПФУ, среднестатистическая заработная плата в Украине составляет 13 957 гривен (11 236 ₴ на руки). Таким образом, среднестатистический украинец должен отработать 98,1 дня, чтобы собрать деньги на iPhone 14 Pro. И это при условии, что он откладывает на покупку все заработанные деньги. По сравнению с прошлым годом количество дней увеличилось на 28,2 дня.

Так выглядел Индекс айфона в Украине за последние 5 лет:

2018 — 136,7 дня;

2019 — 96,7 дня;

2020 — 87 дней;

2021 — 69,9 дня;

2022 — 98,1 дня.

Скорее всего, на новый айфон среднестатистический житель Швейцарии заработает всего за 4,6 дня. Среднестатистический американец сможет позволить себе новинку после отработки 5,7 дня, а австралиец — 6,1 дня.

Среди попавших в рейтинг стран наихудший результат показал Таджикистан, где iPhone равен 179,5 рабочим дням. Второе и третье места с конца занимают Турция и Кыргызстан с результатами 146,7 и 136,3 соответственно.

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