Индекс iPhone 2022: за сколько дней можно заработать на новый флагман Apple (инфографика) — Finance.ua
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Индекс iPhone 2022: за сколько дней можно заработать на новый флагман Apple (инфографика)

Личные финансы
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В Украине iPhone 14 Pro в базовой комплектации (128 GB) стоит 52 499 гривен. И хотя в США его стоимость равна 999$, следует помнить, что это «чистая» цена, актуальная лишь для четырех штатов, где налог с продаж составляет 0%.
Picodi.com сопоставила местные цены на iPhone 14 Pro (128 GB) с заработной платой в разных странах мира и рассчитала так называемый индекс айфона (стоимость смартфона, выраженную в рабочих днях).
Согласно последним данным ПФУ, среднестатистическая заработная плата в Украине составляет 13 957 гривен (11 236 ₴ на руки). Таким образом, среднестатистический украинец должен отработать 98,1 дня, чтобы собрать деньги на iPhone 14 Pro. И это при условии, что он откладывает на покупку все заработанные деньги. По сравнению с прошлым годом количество дней увеличилось на 28,2 дня.
Так выглядел Индекс айфона в Украине за последние 5 лет:
  • 2018 — 136,7 дня;
  • 2019 — 96,7 дня;
  • 2020 — 87 дней;
  • 2021 — 69,9 дня;
  • 2022 — 98,1 дня.
Скорее всего, на новый айфон среднестатистический житель Швейцарии заработает всего за 4,6 дня. Среднестатистический американец сможет позволить себе новинку после отработки 5,7 дня, а австралиец — 6,1 дня.
Индекс iPhone 2022: за сколько дней можно заработать на новый флагман Apple (инфографика)
Среди попавших в рейтинг стран наихудший результат показал Таджикистан, где iPhone равен 179,5 рабочим дням. Второе и третье места с конца занимают Турция и Кыргызстан с результатами 146,7 и 136,3 соответственно.
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По материалам:
Finance.ua
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