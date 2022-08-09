Индекс инвестиционной привлекательности Украины показал самое низкое значение с 2013 года — Finance.ua

Индекс инвестиционной привлекательности Украины показал самое низкое значение с 2013 года Сегодня 21:05 — Казна и Политика

Индекс инвестиционной привлекательности Украины показал самое низкое значение с 2013 года

Интегральный показатель Индекса инвестиционной привлекательности Украины в первой половине 2022 года упал на полпункта и составил 2,17 балла из 5 возможных. Это значение — самое низкое с 2013 года. Полгода назад показатель индекса составлял 2,73 балла.

Таковы результаты новой волны экспертного исследования, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией

Для сравнения, во время активной фазы пандемии Covid-19 Индекс снижался до 2,4 балла, а во время Евромайдана — до 1,8 балла, что до сих пор является самым низким значением за все время проведения исследования. Стоит отметить, что сразу после Революции достоинства Индекс показал ощутимый скачок и дальнейший рост, поэтому надеемся на аналогичную динамику по завершении войны.

Оценки СЕО

Оценка генеральными директорами инвестиционной среды в Украине ухудшилась. Процент СЕО, которые считают его крайне неблагоприятным, вырос в десять раз — с 5% до 53% за последние полгода. Еще 34% считают его скорее неблагоприятным. Нейтрально оценивают текущий инвестклимат 9% директоров и еще 4% считают его благоприятным.

Инфографика: ЕБА

Наибольшее количество положительных оценок деловой среды этой волны было получено от представителей юридического и консультационного бизнеса, а также предприятий FMCG сферы.

Оценка полугодовой динамики инвестклимата также ощутимо ухудшилась. Отрицательную динамику наблюдают 79% инвесторов, еще 17% считают, что деловой климат не претерпел существенных изменений. Несколько лучше прогнозы на следующие шесть месяцев. Только 38% ожидают дальнейшего ухудшения ситуации, тогда как 36% считают, что инвестклимат не претерпевает существенных изменений, а 26% прогнозируют его улучшение до конца года.

Планы компаний

Несмотря на войну, 91% компаний Ассоциации планируют продолжать работу на рынке Украины, а 55% собираются инвестировать в Украину даже в военное время.

В частности, СЕО рассказывают о планах инвестиций в аграрную сферу, энергетику, ІТ и телеком, строительство, фармацевтику, FMCG, недвижимость и прочее. К тому же 12% считают, что новым инвесторам будет выгодно заходить в Украину в этом году, хотя остальные 57% респондентов с этим не согласны.

Инфографика: ЕБА

Факторы, негативно повлиявшие на инвестклимат

Военная агрессия россии против Украины ожидаемо возглавила перечень факторов, негативно повлиявших на инвестиционный климат, на втором месте оказалась коррупция, на третьем — слабая судебная система.

В то же время, негативное влияние Соvid-19 гендиректора оценили как минимальное и поставили на последнее место в этом списке.

Среди позитивных изменений бизнес-лидеры наиболее оценили предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, отмену пошлин и квот на украинский экспорт и «транспортный безвиз» с ЕС.

«Хотя ухудшение оценок бизнес-климата в этом году было ожидаемым, оставался вопрос — насколько сильно война ударила по настроениям и планам инвесторов. Из полученных результатов мы видим, что состояние инвестклимата оказалось отвергнутым к 2012-2013 годам, еще до начала каких-либо военных действий. И это довольно неплохой результат, по-моему, учитывая, что в стране идет полномасштабная война. Это свидетельствует и об устойчивости украинского бизнеса, и о мужестве наших людей, а также о том, что реформы и положительные изменения последних восьми лет дали нам определенный запас прочности», — комментирует результаты исследования Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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