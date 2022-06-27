Индекс доступности продовольствия в Украине с начала войны снизился почти на 40% — Finance.ua

Индекс доступности продовольствия в Украине с начала войны снизился почти на 40% Сегодня 20:28 — Казна и Политика

Индекс доступности продовольствия в Украине с начала войны снизился почти на 40%

Индекс доступности продовольствия в Украине с начала войны снизился почти на 40%.

Об этом свидетельствует Обзор продовольственной безопасности и политики — регулярный мониторинг продовольственной безопасности и аграрной политики в военное время, который проводит Центр исследований продовольствия и землепользования (KSE Агроцентр) совместно с Министерством аграрной политики и продовольствия Украины.

По данным аналитиков, «несмотря на то, что по состоянию на середину мая индекс доступности продовольствия (ИДП) на 1,3% выше, чем в конце апреля, он на 37% ниже довоенного уровня».

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«До вторжения ИДП составлял 12,4. То есть человек со средней зарплатой мог купить количество продуктовых корзин, эквивалентное запасу на 12,4 месяца. Текущая оценка ИДП составляет всего 7,8. Следовательно, продолжаем наблюдать существенно сниженную покупательную способность в отношении основных продуктов питания украинского потребителя», — объяснили эксперты.

Они также отметили, что стоимость корзины пищевых продуктов в мае была на 4,4% выше, чем в конце февраля, а ассортимент продукции в Донецкой области был самым низким по сравнению с другими областями Украины.

«Средняя цена корзины пищевых продуктов в Украине за неделю 9-13 мая снизилась на 1,3% по сравнению с неделей 18-22 апреля. Только треть товаров в корзине подорожала, а две трети упали в цене. Впрочем, ее стоимость на 4, 4% выше, чем в неделю 21-25 февраля, когда только началось вторжение рф», — говорится в обзоре.

Отмечается, что по сравнению с прошлым периодом наибольшее падение цены корзины пищевых продуктов приходится на временно оккупированную Херсонскую область: менее чем за месяц стоимость снизилась на 10,7%. Однако именно Херсонская область испытала наибольший рост цен с начала полномасштабной войны.

Эксперты также сообщили, что 9-13 мая, по сравнению с 18-22 апреля, в пределах страны цены снизились на пшеничный и ржаной хлеб, пшеничную муку, пшено, курятину, молоко, куриные яйца, сливочное масло, сахар, лук и картофель. В то же время выросли цены на морковь, свеклу, капусту, подсолнечное масло, свинину и гречку.

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УНІАН По материалам:

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