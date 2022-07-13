Индекс бензина 2022: сколько литров бензина можно купить на среднюю зарплату (инфографика) — Finance.ua

Индекс бензина 2022: сколько литров бензина можно купить на среднюю зарплату (инфографика) Сегодня 14:02 — Личные финансы

Индекс бензина 2022: сколько литров бензина можно купить на среднюю зарплату (инфографика)

Аналитики Picodi.com проанализировали, что происходит с ценами на бензин в мире, и подсчитали, сколько литров бензина можно купить на среднестатистическую украинскую зарплату.

В первом полугодии 2022 года в большинстве стран нашего региона зафиксирован рекордный рост цен на топливо. Антилидером стала Турция, где бензин подорожал на 100%.

В июне средняя стоимость бензина в Украине составила 50,61 грн. Эта сумма на 63,3% выше, чем в январе 2022 года, когда за 1 литр нужно было заплатить 31 грн. Резкое повышение цен ощутили также водители Молдовы (+53%) и Венгрии (+47,1%).

Индекс бензина 2022

Дороже всего заправляются водители Норвегии (2,71 $/литр), Финляндии (2,67 $/литр) и Дании (2,62 $/литр). В пересчете на доллары цена на бензин в Украине одна из самых низких в Европе — 38 место из 43 отобранных стран и 1,71$/литр. Низкие цены на заправках радуют также жителей Казахстана (0,47$/л).

Водители Швейцарии, Люксембурга и Дании на среднюю зарплату могут заправить свои автомобили наибольшим количеством бензина: 2455 л, 1943 л и 1502 л соответственно.

Согласно последним данным Укргосстата, среднемесячная зарплата в Украине составляет 14 577 ₴ (11 734 ₴ после уплаты налогов). Это значит, что за свою зарплату среднестатистический украинец может купить 232 литра бензина. По сравнению с прошлогодними результатами покупательная способность средней украинской зарплаты по отношению к горючему снизилась.

Так выглядел Индекс бензина в Украине за последние годы:

2019 — 258 литров;

2020 — 345 литров;

2021 — 389 литров;

2022 — 232 литра.

Стоимость бензина в мире: цены растут не везде

Наличие больших запасов сырья спасло некоторые страны от повышения цен на горючее. Мировая экономическая ситуация никак не повлияла на такие страны как Саудовская Аравия, Кувейт и Катар. В свою очередь правительства Колумбии, Эквадора и Казахстана решили заморозить или установить верхний предел цен на горючее в стране.

В июне 2022 года самая дешевая цена на бензин зафиксирована в Алжире (0,31 $/л), Кувейте (0,34 $/л) и Иране (0,35 $/л). А самой высокой ценой отличился Гонконг — 3$ за 1 литр бензина.

В мировом рейтинге соотношение стоимости бензина к средней зарплате ведущие позиции продолжают занимать страны Персидского залива: Катар (5968 литров), Кувейт (5578 литров) и Саудовская Аравия (4372 литров).

Последнее место рейтинга занимает Куба, где за среднюю зарплату можно купить всего 27 литров бензина.

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