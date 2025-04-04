Что с ценами на вторичном авторынке: итоги марта 2025 года — Finance.ua
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Что с ценами на вторичном авторынке: итоги марта 2025 года

Личные финансы
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Что с ценами на вторичном авторынке: итоги марта 2025 года
Что с ценами на вторичном авторынке: итоги марта 2025 года
За прошедшие 12 месяцев на украинских интернет-площадках для объявлений о продаже автотранспорта было размещено 2,6 млн предложений о продаже подержанных легковых машин.
Об этом свидетельствуют данные экспертов Института исследований авторынка.
Наивысшая активность продавцов за этот период была зафиксирована в мае 2024 года, когда было размещено 248,3 тыс. объявлений. Наименьшая активность за этот период наблюдалась в декабре прошлого года — 177,7 тыс. объявлений.
Количество вновь созданных объявлений несколько уменьшилось: с 222,1 тыс. в феврале до 213,8 ​​тыс. в марте (-3,7%). В сравнении годом к году картина следующая: в марте 2024 г. интернет-площадки опубликовали 244,8 тыс. свежих предложений, то есть сейчас предлагают на 12,7% меньше.
График: eauto.org.ua
График: eauto.org.ua
Потенциальная финансовая стоимость всех предлагавшихся (или предлагаемых) авто к продаже в феврале снизилась до $2,0 млрд, что близко к среднестатистическому значению.
Максимальная и минимальная наполненность предложениями в денежном выражении преимущественно коррелируется с количеством объявлений, указанным выше, что видно на диаграмме. В среднем украинцы ежемесячно предлагают к продаже в интернете подержанных легковушек на $2 миллиарда.

Ценовая структура

За год, то есть в сравнении марта-2025 с мартом-2024, на диаграмме, которая показывает наполненность рынка предложениями разных ценовых групп, заметны следующие тенденции: увеличивается доля сверхбюджетных вариантов в ценовом диапазоне до $2 тыс. Также продолжает расти доля дорогостоящих (по меркам нашего рынка) авто, ценой свыше $20 тыс. — если в прошлом году их было 8,7%, сейчас есть 9,2%.
График: eauto.org.ua
График: eauto.org.ua

Средняя цена предложений

После рекордного и резкого скачка до отметки $6500 в ноябре прошлого года, в феврале этого года средняя цена в массиве объявлений продолжила уменьшаться, остановившись на отметке $5750. Однако по итогам прошлого месяца ломаная на графике пошла вверх, к точке $5900.
График: eauto.org.ua
График: eauto.org.ua

Изменение цен по сегментам

В разрезе отдельных сегментов, с распределением по типу силовой установки, самую низкую среднюю цену, которая по итогам марта составляет $2700 (без изменений), имеют легковушки с газобаллонным оборудованием.
Самый массовый на рынке сегмент — бензиновые автомобили, занимает среднее положение между только что описанными авто с ГБО и дизельными легковушками. Текущая средняя цена всех предложений здесь $6000, на 3,4% больше, чем месяцем ранее.
График: eauto.org.ua
График: eauto.org.ua
За дизельные легковые автомобили с пробегом сейчас в среднем просят $7200, на 2,8% больше, чем месяцем ранее.
Сегмент авто с гибридными силовыми установками (суммарно все подтипы типа MHEV/HEV/PHEV), в отличие от предыдущих, сравнительно спокойных, всегда отличался нестабильностью цен. Хотя на этот раз изменения не слишком значительны: минус 1,4% по отношению к предыдущему периоду, и итог $14 000. Однако следует понимать, что доля «гибридов» на вторичном рынке сравнительно незначительна (около 1,2%), поэтому и цены здесь колеблются гораздо больше, чем где-либо. Несмотря на это, $14 000 — второе наибольшее значение за период наблюдения продолжительностью в 12 месяцев.

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Сегмент электромобилей: длительное снижение средней цены, которое наблюдалось почти весь прошлый год, для этой группы изменилось в октябре на заметный рост. Далее, в декабре и январе ломаная снова взяла направление вниз, однако в феврале тенденция изменилась на повышение цен, и в итоге имеем $16 800 (+$800). Март же показал некоторое уменьшение средней цены в сегменте BEV на 1,8% до $16 500.
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По материалам:
Інститут досліджень авторинку
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