Имущество Одесского масложирового комбината выставили на продажу за 20 млн грн — Finance.ua
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Имущество Одесского масложирового комбината выставили на продажу за 20 млн грн

Фондовый рынок
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Арбитражный управляющий выставил на продажу имущество ЧАО «Одесский масложировой комбинат» с начальной ценой 20 млн грн. Дата проведения аукциона: 14 октября. Об этом сообщает mind.ua, пишет agronews.ua.
Предлагается недвижимость, находящаяся в залоге общества с ограниченной ответственностью «ФК «Скай».
На аукцион выставлены нежилые здания и сооружения, расположенные на земельном участке, принадлежащем ЧП «Пищевые технологии» и ООО «Агропром-КР» с 2016 года. Однако, как указано в системе Prozorro. Продажи, ликвидатор не имеет доступа к этим объектам. Покупатель будет обязан самостоятельно решать вопросы относительно доступа, устранения препятствий в пользовании имуществом, принудительного вхождения и выселения.
Аукцион по продаже имущества ЧАО «Одесский масложировой комбинат» в январе 2024 года уже проходил, и тогда ООО «Санолта корм» выиграло торги с предложением в 75 млн грн, превысив стартовую цену в 72,81 млн грн.
Процедура банкротства комбината, одного из крупнейших украинских производителей маргариновой продукции, была начата Хозяйственным судом Одесской области в 2016 году. Созданный в 1972 году Одесский МЖК выпускал маргарины, майонезы и фасованное масло под торговой маркой «Сонячна долина».
По материалам:
agronews
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