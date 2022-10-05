Импортер BMW присоединился к фандрейзинговой платформе United24 — Finance.ua

Импортер BMW присоединился к фандрейзинговой платформе United24
Официальный импортер автомобилей BMW в Украину — АВТ Бавария — присоединился к фандрейзинговой платформе United24.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
Согласно условиям сотрудничества, компания перечислит платформе 50 000 грн с каждого из 400 проданных в Украине автомобилей BMW, уточнил Федоров.
Собранные деньги импортер перечислит на направление «Медицинская помощь» платформы United24.
«Я горжусь, что мы присоединились к этой мощной инициативе. Наша компания направит все свои возможности, чтобы поддерживать Украину и дальше», — прокомментировал Эрик Бернинг, генеральный директор АВТ Бавария.
«А мы гордимся, что такие мощные компании присоединяются к партнерам United24 и приглашаем другие крупные бизнесы к сотрудничеству», — заявил Федоров.
Автомобили BMW заняли пятое место по количеству проданных новых автомобилей в Украине в сентябре, согласно данным профильной ассоциации «Укравтопром». В прошлом месяце украинцы купили 250 новых автомобилей марки BMW.
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