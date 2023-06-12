Импорт западной электроники в россии вернулся к довоенному уровню, несмотря на санкции — Finance.ua

Импорт западной электроники в россии вернулся к довоенному уровню, несмотря на санкции
Экспорт ключевых микрочипов и электроники, необходимых для военной промышленности, вернулся к уровню к 2022 году, поскольку россия научилась лучше обходить введенные против нее санкции.
Об этом в интервью Politico заявил координатор по санкциям Государственного департамента США Джим О’Брайен.
По словам американского чиновника, европейские компании продают электронику в другие страны, которые в свою очередь перепродают ее в россию, и этот канал поставки санкции пока не учитывают.
«До начала этого года россия смогла реимпортировать определенные ключевые категории электроники примерно на довоенном уровне», — сказал он.
По словам О’Брайена, США определили пять стран, способствующих россии в обходе западных санкций: Турция, Казахстан, Грузия, Объединенные Арабские Эмираты и Армения.
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