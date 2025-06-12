Импорт высокооктанового бензина установил исторический рекорд: причины (инфографика) — Finance.ua
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Импорт высокооктанового бензина установил исторический рекорд: причины (инфографика)

Энергетика
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Импорт высокооктанового бензина установил исторический рекорд: причины (инфографика)
Импорт высокооктанового бензина установил исторический рекорд: причины (инфографика)
В мае в Украину было импортировано более 5 тыс. т высокооктанового бензина марок А-98/100. Это самый большой месячный показатель с 2009 года.
Об этом пишет enkorr по данным консалтинговой группы «А-95».
Импорт высокооктанового бензина установил исторический рекорд: причины (инфографика)
Крупнейшим поставщиком остается UPG. Компания завезла 1,5 тыс. т ресурса: 90% с помощью трейдера Select Energy, остальное — от польского производителя Warter Fuels.
На втором и третьем местах — Socar и ОККО. Количество желающих импортировать горючее в мае выросло до 20 с 15 в апреле.
Импорт высокооктанового бензина установил исторический рекорд: причины (инфографика)

Причины роста

Увеличение поставок высокооктанового бензина обусловлено ростом спроса на ресурс из-за вступления с 1 мая в силу закона об обязательном добавлении биоэтанола в бензин.
Вместе с тем, эта норма не распространяется на бензины с октановым числом 98 и выше. Часть потребителей с недоверием отнеслась к бензину со спиртом, выбрав высокооктановый.
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Напомним, за прошедший месяц украинцы приобрели почти 4,3 тыс. подержанных легковушек, ввозимых из США. Это на 12% больше, чем в мае 2024 г. Наибольшая доля из этого количества (44%) — бензиновые авто.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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