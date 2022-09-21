Импорт российского золота в Швейцарию вырос до максимального уровня более чем за два года — Finance.ua
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Импорт российского золота в Швейцарию вырос до максимального уровня более чем за два года

Банковские металлы
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Импорт российского золота в Швейцарию вырос до максимального уровня более чем за два года
Импорт российского золота в Швейцарию вырос до максимального уровня более чем за два года
Импорт российского золота в Швейцарию вырос до самого высокого уровня с апреля 2020 года, что является признаком того, что в стране, возможно, переплавляется больше старых слитков, чтобы облегчить их продажу.
Об этом пишет Bloomberg.
По данным Федерального таможенного управления Швейцарии, в августе нефтеперерабатывающий центр импортировал около 5,7 т российского металла на сумму $324 млн. Это максимум с апреля 2020 года.
В партии был российский металл, прибывший из Великобритании, говорится в сообщении таможенного управления во вторник. Данные швейцарской таможни показывают последнее место переработки драгоценного металла, а не место его последней отправки.
российское золото стало табу с тех пор, как в начале года страна вторглась в Украину. Новое российское золото попало под санкции США, ЕС и Швейцарии, но слитки, вывезенные из страны до 4 августа, не подпадают под запрет ввоза, заявили во вторник таможенные органы.
Некоторые инвесторы со старыми российскими золотыми слитками могут захотеть переплавить их на швейцарских афинажных заводах, чтобы их легче было продать. Хотя слитки страны, отчеканенные до войны, все еще можно продавать в большинстве крупных центров, включая Лондон и Цюрих. россия — вторая по величине золотодобывающая страна в мире — ранее была основным поставщиком новых драгоценных металлов на рынок Великобритании.
Китай по-прежнему импортирует российское золото, хотя объемы остаются относительно небольшими. В августе страна закупила у россии 0,3 т драгоценного металла, что составляет небольшую долю от общего месячного импорта 182 т.

Где и как купить золото во время войны

По материалам:
Forbes.ua
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