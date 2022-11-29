Импорт российского сжиженного газа в Европу подскочил до рекордного уровня — FT Вчера 23:43 — Энергетика

Европа импортирует рекордное количество российского СПГ, что свидетельствует о том, что регион не избавился от своей зависимости от страны относительно топлива, даже несмотря на то, что потоки газа по трубопроводам практически прекратились.

Об этом пишет Financial Times.

Импорт российского сжиженного природного газа, обычно перевозимого крупными танкерами, вырос более чем на 40% в период с января по октябрь этого года по сравнению с тем же периодом 2021 года. Данные свидетельствуют о трудностях с отказом Европы от газа из Москвы, несмотря на попытки Брюсселя отойти от российских поставок.

российский СПГ составил 16% европейского морского импорта. Эти поставки делают Европу незащищенной от превращения энергии владимиром путиным в оружие.

«Однажды путин может проснуться и сказать: „Мы прекратим поставлять СПГ в Европу“, заставив регион покупать на еще более дорогом спотовом рынке», — сказала глобальный исследователь Центра глобальных исследований Анн-Софи Корбо.

Она также добавила, что россия может перенаправить грузы в страны, у которых нет СПГ, такие как Бангладеш и Пакистан, по низким ценам, чтобы «достичь политической выгоды» и «надавить на европейцев».

Относительно российского газа нет санкций из-за его важности для энергетической безопасности некоторых европейских стран. кремль воспользовался этим, постепенно сокращая поток по трубопроводам после вторжения в Украину, повышая цены и разжигая кризис стоимости жизни на континенте.

Потоки газа по газопроводу «Ямал», проходящему через Польшу, остановлены с мая, а летом россия перекрыла потоки газа по газопроводу «Северный поток-1» в Германию. Позже в трубопроводе произошла утечка, которая, как утверждают некоторые европейские страны, была диверсией.

Недавно россия также пригрозила ограничить поставки в Западную Европу единым трубопроводом, который до сих пор соединяет регион через Украину. По данным аналитического центра Bruegel, поставки трубопроводного газа из россии сократились почти на 80% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Чтобы восполнить этот пробел, Европа, в прошлом году импортировавшая 155 млрд куб. м российского природного газа, включая СПГ, обратилась к международному рынку СПГ. По данным Refinitiv, в период с января по октябрь было импортировано СПГ на рекордные 111 млрд кубометров, что почти на 70% больше, чем в прошлом году.

Импорт из россии за этот период составил 17,8 млрд кубометров, увеличившись на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, при этом почти все объемы пришлись на Францию, Бельгию, Испанию и Нидерланды.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.