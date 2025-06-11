Импорт и экспорт: кто возит товаров больше всего в Украину (инфографика) — Finance.ua

Импорт и экспорт: кто возит товаров больше всего в Украину (инфографика) Сегодня 18:33 — Казна и Политика

Импорт и экспорт: кто возит товаров больше всего в Украину (инфографика)

В январе-мае 2025 года в Украину импортировали товаров на сумму $31,3 млрд, а экспортировали — на $16,9 млрд.

При этом налогооблагаемый импорт составил $23,8 млрд, что составляет 76% от общих объемов импортированных товаров.

Об этом пишет Государственная таможенная служба.

Китай занимает первое место в импорте товаров в Украину. За ним следуют Польша и Германия.

В общих объемах ввезенных в январе-мае 2025 года товаров 68% составили следующие категории товаров:

машины, оборудование и транспорт — $11,9 млрд

при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 75,6 млрд грн, что составляет 29% поступлений таможенных платежей;

продукция химической промышленности — $5,2 млрд

при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 41 млрд грн, что составляет 15% поступлений таможенных платежей;

топливно-энергетические — $4 млрд

при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 72,6 млрд грн, что составляет 27% поступлений таможенных платежей.

ТОП-3 наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

продовольственные товары — $9,7 млрд

металлы и изделия из них — $1,9 млрд

машины, оборудование и транспорт — $1,5 млрд

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