Импорт и экспорт: кто возит товаров больше всего в Украину (инфографика) — Finance.ua

Импорт и экспорт: кто возит товаров больше всего в Украину (инфографика)
В январе-мае 2025 года в Украину импортировали товаров на сумму $31,3 млрд, а экспортировали — на $16,9 млрд.
При этом налогооблагаемый импорт составил $23,8 млрд, что составляет 76% от общих объемов импортированных товаров.
Об этом пишет Государственная таможенная служба.
Китай занимает первое место в импорте товаров в Украину. За ним следуют Польша и Германия.
В общих объемах ввезенных в январе-мае 2025 года товаров 68% составили следующие категории товаров:
- машины, оборудование и транспорт — $11,9 млрд
при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 75,6 млрд грн, что составляет 29% поступлений таможенных платежей;
- продукция химической промышленности — $5,2 млрд
при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 41 млрд грн, что составляет 15% поступлений таможенных платежей;
- топливно-энергетические — $4 млрд
при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 72,6 млрд грн, что составляет 27% поступлений таможенных платежей.
ТОП-3 наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:
- продовольственные товары — $9,7 млрд
- металлы и изделия из них — $1,9 млрд
- машины, оборудование и транспорт — $1,5 млрд
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