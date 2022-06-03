Имеют ли право публичные служащие получать денежную помощь за границей — разъяснение НАПК

Сегодня 08:31 — Личные финансы

Имеют ли право публичные служащие получать денежную помощь за границей — разъяснение НАПК

Национальное агентство по предотвращению коррупции на странице в Facebook объяснило , имеют ли право публичные служащие получать денежную помощь за рубежом.

Многие женщины-чиновники, которые не могут исполнять свои обязанности из-за того, что их город оказался в оккупации или находится на линии огня, были вынуждены перебраться за границу.

Как объясняют в НАПК, публичные служащие, ушедшие в вынужденный простой или отпуск и временно переехавшие в другую страну, могут получать денежные выплаты должностным лицам, не нарушая при этом антикоррупционного законодательства.

«Должностное лицо не нарушает антикоррупционные ограничения, получая за границей денежные выплаты или другую материальную помощь. Публичные служащие имеют право на социальные выплаты, несмотря на то, что они получают их за границей», — сказано в сообщении.

В ведомстве объяснили, что социальную помощь можно получать не только в денежных выплатах, но и вещами. В то же время социальные выплаты в денежной форме нужно декларировать, поскольку они являются доходом.

«Это правило применяется к выплатам для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) от международных организаций. Например, если чиновник, получивший статус ВПЛ, хочет получать помощь от ООН, это никак не нарушает требования антикоррупционного законодательства», — добавили там.

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