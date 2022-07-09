Илон Маск сообщил о расторжении сделки по покупке Twitter — Finance.ua
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Илон Маск сообщил о расторжении сделки по покупке Twitter

Фондовый рынок
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Илон Маск сообщил о расторжении сделки по покупке Twitter
Илон Маск сообщил о расторжении сделки по покупке Twitter
Поздно ночью с 8-го на 9 июля Илон Маск сообщил, что инициирует расторжение соглашения с Twitter о покупке соцсети за $44 миллиарда и смене формы собственности компании с публичной на частную. Эксцентричный бизнесмен и самый богатый человек мира указал причиной тому «ложные и вводящие в заблуждение» данные о количестве спам-ботов на платформе. За несколько часов до того, как прозвучало официальное подтверждение The Washington Post сообщило, что Илон Маск передумал и пытается расторгнуть сделку с Twitter.
Илон Маск подписал соглашение о покупке Twitter за 44 миллиарда долларов в конце апреля после нескольких попыток и покупки 9% пакета акций. Ее сначала хотели закрыть до конца 2022 года, но в начале мая Илон Маск приостановил ее выполнение — из-за подозрений в занижении количества фейковых спам-аккаунтов в отчетах компании, а в начале июня упомянул о своем праве не завершать сделку, если руководство откажется предоставить ему больше данных о фейковых учетных записях. На этом фоне особенно иронично выглядит недавнее исследование, что 23% подписчиков Илона Маска в Twitter — фейковые или спам-аккаунты.
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В ночь на 9 июля Илон Маск сообщил Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), что Twitter «не выполнил своих договорных обязательств» по предоставлению информации, которая помогла бы оценить долю ботов на платформе. Бизнесмен уверен, что их намного больше 5%, официально указанных в отчетах Twitter.
«В течение почти двух месяцев господин Маск пытался найти данные и информацию, необходимую, чтобы „провести независимый аудит количества фейковых или спам-аккаунтов на платформе“. В то же время Twitter либо не могла, либо отказалась предоставлять эту информацию», — говорится в тексте письма представителей Илона Маска.
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В то же время, несколько юристов ранее отмечали, что сделка уже в процессе закрытия и разорвать ее будет непросто. Кроме того, сообщалось, что количество ботов нигде в тексте договора прямо не упоминается.
В Twitter моментально отреагировали — председатель совета директоров Брет Тейлор заявил, что компания готова к обжалованию решения Маска в суде и уверена в своей правоте. На фоне этих новостей акции Twitter резко подешевели — они потеряли почти на 5% на премаркете.
Если Илону Маску в конце концов удастся расторгнуть сделку, то ему придется заплатить штраф в размере миллиарда долларов.
По материалам:
ITC.ua
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