Илон Маск построит Tesla Supercharger в стиле 1950-х, с кинотеатром и закусочной — Finance.ua
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Илон Маск построит Tesla Supercharger в стиле 1950-х, с кинотеатром и закусочной

Технологии&Авто
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Илон Маск построит Tesla Supercharger в стиле 1950-х, с кинотеатром и закусочной
Илон Маск построит Tesla Supercharger в стиле 1950-х, с кинотеатром и закусочной
Илон Маск от имени компании Tesla получил разрешение на строительство в Лос-Анджелесе Diner and Drive-In Movie Supercharger — зарядной станции в стиле заправок 1950-х, с закусочной и автокинотеатром, который будет работать всю ночь.
Там планируется разместить 32 зарядных станции Tesla Supercharger. Пока посетители ждут возобновления заряда своих электромобилей, они смогут перекусить, посмотреть кино или осмотреть окружающую среду с крыши заведения, передает Digital Trends.
Илон Маск построит Tesla Supercharger в стиле 1950-х, с кинотеатром и закусочной
Впервые Илон Маск заявил о такой идее, опубликовав твит в апреле 2021 года, поблагодарив город Санта-Моника.
Илон Маск построит Tesla Supercharger в стиле 1950-х, с кинотеатром и закусочной
Tesla подала заявку на проект в ноябре 2022 года, прежде чем получить разрешение от мэрии Лос-Анджелеса. С тем исключением, что станцию ​​построят не в городе Санта-Моника, а на бульваре Санта-Моника, 7001 в Западном Голливуде (другом городе-районе Лос-Анджелеса).
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По материалам:
ITC.ua
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