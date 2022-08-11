Илон Маск назвал дату старта производства грузовика Tesla Semi — Finance.ua

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Илон Маск назвал дату старта производства грузовика Tesla Semi

Технологии&Авто
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Илон Маск назвал дату старта производства грузовика Tesla Semi
Илон Маск назвал дату старта производства грузовика Tesla Semi
Электромобиль Tesla Semi поступит в полномасштабное производство в 2022 году. Поставки грузовика планируют начать ближе к концу года. Об этом сообщил Илон Маск в своем Twitter.
СЕО Tesla заявил, что поначалу Semi будут поставляться исключительно в топовой «дальнобойной» версии с запасом хода 800 км. Она оснащена четырьмя электродвигателями и способна разгоняться до 100 км/ч за 20 секунд с 40-тонным полуприцепом и за 5 с — без него.
Цена Tesla Semi в таком исполнении — от 180 000 долларов. Базовый вариант за 150 000 долларов с запасом хода в 480 км появится несколько позже.
Илон Маск назвал дату старта производства грузовика Tesla Semi
Также стало известно, что первый электрический грузовик Tesla может получить компания Pepsi Co. Она заказала сотню Semi еще в 2017 году — практически сразу после презентации авто.
В настоящее время Tesla мелкими партиями выпускает тестовые предсерийные Semi. Грузовые электромобили уже эксплуатируются производителем — в частности, они помогают устанавливать зарядные станции Tesla Supercharger.
В общей сложности на Tesla Semi уже поступило около 750 предварительных заказов. Кроме Pepsi Co, его будут эксплуатировать такие известные компании как Anheuser-Busch InBev, FedEx, DHL и Walmart.
По материалам:
Фокус
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