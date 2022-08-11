Илон Маск назвал дату старта производства грузовика Tesla Semi — Finance.ua

Илон Маск назвал дату старта производства грузовика Tesla Semi 11.08.2022, 00:16 — Технологии&Авто

Илон Маск назвал дату старта производства грузовика Tesla Semi

Электромобиль Tesla Semi поступит в полномасштабное производство в 2022 году. Поставки грузовика планируют начать ближе к концу года. Об этом сообщил Илон Маск в своем Twitter.

СЕО Tesla заявил, что поначалу Semi будут поставляться исключительно в топовой «дальнобойной» версии с запасом хода 800 км. Она оснащена четырьмя электродвигателями и способна разгоняться до 100 км/ч за 20 секунд с 40-тонным полуприцепом и за 5 с — без него.

Цена Tesla Semi в таком исполнении — от 180 000 долларов. Базовый вариант за 150 000 долларов с запасом хода в 480 км появится несколько позже.

Также стало известно, что первый электрический грузовик Tesla может получить компания Pepsi Co. Она заказала сотню Semi еще в 2017 году — практически сразу после презентации авто.

В настоящее время Tesla мелкими партиями выпускает тестовые предсерийные Semi. Грузовые электромобили уже эксплуатируются производителем — в частности, они помогают устанавливать зарядные станции Tesla Supercharger.

В общей сложности на Tesla Semi уже поступило около 750 предварительных заказов. Кроме Pepsi Co, его будут эксплуатировать такие известные компании как Anheuser-Busch InBev, FedEx, DHL и Walmart.

Фокус По материалам:

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