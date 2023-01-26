Илон Маск мог продать акции SpaceX, чтобы приватизировать Tesla по $420 за акцию — Finance.ua

Илон Маск мог продать акции SpaceX, чтобы приватизировать Tesla по $420 за акцию 26.01.2023, 00:21 — Фондовый рынок

Илон Маск мог продать акции SpaceX, чтобы приватизировать Tesla по $420 за акцию

Илон Маск утверждает, что мог продать свои акции SpaceX, чтобы выкупить Tesla в частную собственность, а не собирался сделать это однозначно. Утверждение прозвучало во время выступления Маска в качестве свидетеля по иску акционеров компании о его сообщении в Твиттере от 2018 года, что привело к уменьшению стоимости акций.

«Акции SpaceX сами собой означали обеспеченное финансирование. Не то, что я хотел продать акции SpaceX, но я мог бы. И если вы посмотрите на транзакцию Твиттером — это то, что я сделал. Я продал акции Tesla для завершения транзакции Твиттером. И я бы сделал то же самое здесь», — заявил Маск.

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Иск основан на печально известном твите Маска в 2018 году, в которых он сказал, что «рассматривает возможность приватизации Tesla за $420 [за акцию]». Тогда акции Tesla временно перестали торговаться и оставались волатильными в последующие недели. Тогда Маск говорил, что только потому, что он пишет в Твиттере, люди не должны обязательно воспринимать это как призыв к действию.

На этот раз Маск повторил свое прежнее заявление о том, что у него есть соглашение с Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии по приватизации Tesla. Он заявил суду, что страна безоговорочно поддержала сделку, которая в итоге не состоялась. Суд обсудил его общение и возможную ссору с руководителем саудовского фонда Ясиром Аль-Румайяном по поводу соглашения. Сообщается, что присяжным был предоставлен обмен текстовыми сообщениями, в котором Маск обвинил Аль-Румайяна в отказе от их сделки. Представитель Саудовской Аравии ответил, что у него недостаточно информации, чтобы взять на себя обязательства по выкупу, и назвал публичное заявление Маска опрометчивым.

Судья по этому делу уже определил, что твиты Маска были «объективно ложными и безрассудными». Однако истцам еще нужно доказать, что Маск знал, что его твиты вводят в заблуждение, и что его твиты нанесли ущерб, чтобы выиграть дело.

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