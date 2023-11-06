Илон Маск анонсировал запуск новой модели искусственного интеллекта Grok — Finance.ua

Илон Маск анонсировал запуск новой модели искусственного интеллекта Grok
Бизнесмен Илон Маск рассказал о запуске искусственного интеллекта Grok. Он будет доступен подписчикам X Premium+.
Об этом Илон Маск сообщил в соцсети X.
Что об этом известно
По словам Маска, новая модель xAI в некоторых важных аспектах является лучшей среди конкурентов. Он рассказал, что Grok будет работать как чат-бот, а также должен стать конкурентом для ChatGPT от OpenAI или Bard от Google.
Бизнесмен был одним из соучредителей OpenAI, но вышел из состава совета директоров компании еще в 2018 году. Он рассказал, что Grok получит доступ к информации в реальном времени, что является преимуществом перед другими моделями.
«Как только она выйдет из ранней бета-версии, система Grok от xAI будет доступна для всех подписчиков X Premium+ за 16 долл. в месяц», — сообщил Маск.
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Компания xAI рассказала, что Grok — это искусственный интеллект, созданный по мотивам «Путеводителя автостопом по Галактике». Он может ответить почти на любой вопрос.
Напомним, владелец SpaceX и Tesla Илон Маск не раз выражал свою обеспокоенность по поводу искусственного интеллекта (ИИ) и его возможного влияния на будущее человечества. Недавно он снова поднял этот вопрос, назвав ИИ «риском» для человечества.
Также ранее сообщалось, что социальная сеть X (Twitter) стоит менее половины того, что Илон Маск заплатил за нее год назад. Бизнесмен приобрел ее за 44 миллиарда долларов.
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