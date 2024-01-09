Иллюзия благосостояния: военные расходы истощают российскую экономику — СМИ Сегодня 20:20

В 2023 году российская экономика росла быстрее мировой, благодаря рекордным государственным расходам. Однако это свидетельствует не о здоровье экономики, а о ее перегреве, пишет Foreign Affairs

Отмечается, что финансирование войны против Украины истощает ресурсы остальной экономики россии.

«Путин сталкивается с невозможной трилеммой. Его вызовы: должен финансировать войну против Украины, поддерживать уровень жизни населения и защищать макроэкономическую стабильность. Достижение первой и второй целей потребует больших затрат, что будет способствовать инфляции и, таким образом, будет препятствовать достижению третьей цели», — указывает автор статьи.

По его словам, высокие доходы от нефти и газа, умелое управление финансами со стороны российских властей и слабое применение западных ограничений сыграло роль в экономическом росте россии, но они маскируют растущий дисбаланс в экономике.

В статье также подчеркнуто, что российская промышленность трансформировалась, оборонный сектор теперь затмевает гражданские отрасли. Военные расходы превысили социальные впервые со времен распада СССР. рф выделила почти треть своего бюджета на 2024 год на оборонные расходы. Социальные расходы, включая зарплаты, пенсии и льготы, составят около пятой части бюджета.

«Военный сектор получает непропорционально высокие государственные расходы, а также откачивает рабочую силу, что приводит к аномально низкому уровню безработицы в 2,9%», — пишет издание.

Указывается, что взаимосвязь между военными расходами, нехваткой рабочей силы и ростом зарплаты «создала иллюзию благосостояния, которая вряд ли будет продолжаться».

Из-за нехватки рабочей силы российские компании уже вынуждены платить более высокие зарплаты или требовать больше денег от конкурентов или других секторов.

Инфляция тоже быстро становится проблемой. Ее уровень уже превысил 7%, что заставило Банк россии поддерживать процентные ставки на уровне 16%.

«Российская экономика находится под большей угрозой, чем показывает статистика роста, и предстоящие выборы могут спровоцировать дальнейшие судьбоносные решения, которые могут обострить долгосрочные вызовы, если владимир путин решит купить лояльность избирателей, выбросив еще больше денег перед голосованием. Перегрев — часто предвестник рецессии», — говорится в материале.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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