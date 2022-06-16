IKEA продает свои заводы в рф и сокращает работников — Finance.ua

IKEA продает свои заводы в рф и сокращает работников
Мебельный гигант IKEA продает свои четыре завода в россии и сокращает штат работников, компания «не видит возможности возобновить продажи в обозримом будущем».
Соответствующее заявление пресс-служба компании разослала российским СМИ.
«За последние несколько месяцев ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру сильно ухудшилась. Ввиду этого мы не видим возможности возобновить продажи в ближайшем будущем. Как следствие, Группа компаний Интер ИКЕА и Группа компаний Инга решили сократить масштаб бизнеса в россии», — цитирует заявление РБК.
IKEA заявила, что продаст свои четыре завода в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях, и уже ищет покупателей. Розничный бизнес IKEA в России сейчас «остается на паузе», что и приведет к уменьшению штата, которое коснется «многих сотрудников». Сколько людей сократят, не уточняется.
Импорт и экспорт товаров IKEA в россии и беларуси возобновлять не планируется. IKEA уже приступила к поиску новых владельцев для своих четырех заводов. Торговые центры МЕГА, принадлежащие IKEA , продолжат работать в россии, отметили в пресс-службе компании, но сами магазины IKEA не будут работать.
Справка Finance.ua:
в марте IKEA объявила о приостановлении работы в россии и прекращении операций с рф и беларусью из-за войны против Украины;
торговый гигант IKEA продлил срок оплаты труда почти 15 тысяч сотрудников в рф до августа.