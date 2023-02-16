IKEA представила интеллектуальный датчик для измерения качества воздуха — Finance.ua
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IKEA представила интеллектуальный датчик для измерения качества воздуха

Фондовый рынок
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Шведский ритейлер IKEA запустит в продажу интеллектуальный датчик для измерения качества воздуха Vindstyrka. Устройство позволяет измерять и контролировать уровень загрязнителей в помещении, сообщила пресс-служба компании.
«Повседневные действия, такие как приготовление пищи или уборка, могут способствовать ухудшению качества воздуха так же, как промышленность или движение транспорта. В Vindstyrka цель заключалась в том, чтобы создать недорогой высокопроизводительный датчик качества воздуха», — отметил владелец продукта IKEA в Швеции Хенрик Теландер.
Устройство оснащено дисплеем, на котором отображаются уровни вредных частиц, влажность, температура и TVOC (индекс летучих органических соединений). При подключении к центру интеллектуальных продуктов Dirigera датчик позволяет считывать уровни качества воздуха в приложении IKEA Home.
Vindstyrka можно использовать как самостоятельно, так и для расширения возможностей существующего очистителя воздуха. Устройство будет доступно на всех рынках с апреля 2023 года.
Напомним, IKEA в течение 15 лет пыталась зайти на украинский рынок. В 2020 году ей удалось запустить онлайн-продажи, а в 2021-м открыть первый физический магазин в Киеве. Однако после начала войны ритейлер приостановил работу в Украине. В конце 2022 года IKEA решила ликвидировать одну из своих российских структур — ООО «Икеа Закупочные Услуги Рус».
По материалам:
УБР
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