В Китае представили мощного конкурента Toyota Land Cruiser 300 (фото) — Finance.ua

В Китае представили мощного конкурента Toyota Land Cruiser 300 (фото) Сегодня 02:55 — Фондовый рынок

В Китае представили мощного конкурента Toyota Land Cruiser 300 (фото)

Китайский бренд Tank официально представил внедорожник Tank 500 Hi4-Z: эта модель первая в линейке получила новую гибридную систему Hi4-Z с большей мощностью, чем у предшественника. Об этом пишет ITHome.

Габариты Tank 500 Hi4-Z составляют 5078×1934×1905 мм, колесная база — 2850 мм. Минимальный клиренс — 210 мм, углы въезда и съезда — 29° и 24° соответственно.

В салоне три экрана с диагональю 12,3 (перед водителем), 14,6 (в составе медиасистемы) и 7 (для задних пассажиров) дюймов. В комплектации акустическая система с 12 динамиками, трехзонный климат-контроль, встроенный видеорегистратор, атмосферная подсветка, подогрев руля и память его положений, панорамная крыша, беспроводная зарядка для смартфона.

Силовая установка Tank 500 Hi4-Z представлена ​​тремя моторами: 2,0-литровый турбированный разместился под капотом, на каждой оси — электромотором. Суммарная мощность достигает 863 лошадиные силы, а крутящий момент — 1195 Нм. Координирует работу двигателей трансмиссия 3DHT.

Емкость тяговой аккумуляторной батареи составила 59,05 кВтч. Заявленный запас хода на электрической тяге составляет 201 км. Наибольший запас хода составляет 1096 км. Внедорожник поддерживает быструю зарядку мощностью 163 кВт, а есть функция питания внешних бытовых потребителей — исходящая мощность составляет 6 кВт.

Внедорожник предлагается в двух исполнениях, но цена одинаковая — 49 850 долларов. В Китае Tank 500 Hi4-Z будет конкурировать с новейшим Land Cruiser Prado 250, Land Cruiser 300 и внедорожниками BYD Leopard

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