IKEA нашла замену российской древесине в Швеции и странах Балтии — Finance.ua
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IKEA нашла замену российской древесине в Швеции и странах Балтии

Фондовый рынок
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Крупнейший в мире мебельный бренд IKEA, отказавшийся от поставок древесины из рф и беларуси, использует больше древесины из Швеции и стран Балтии.
Об этом заявил руководитель отдела поставок древесины IKEA Ульф Йоханссон, пишет Reuters.
Отмечается, что один из крупнейших мировых потребителей древесины — использовал 20 миллионов кубометров древесины для производства своей продукции за 12 месяцев до августа 2022 года. Ульф Йоханссон в интервью Reuters.
По его словам, Швеция, страны Балтии, Польша и Германия являются одними из стран, где ІКЕА увеличила поставки древесины в результате войны в Украине, добавив, что некоторые из этих решений могут быть долгосрочными, а другие — краткосрочными. россия и беларусь были пятым и шестым крупнейшим поставщиком древесины для IKEA до войны, на их долю приходилось 6% и 5% соответственно.
Польша, за которой следуют Литва и Швеция, были тремя крупнейшими поставщиками за 12 месяцев до августа 2022 года.

Справка Finance.ua:

  • в ноябре IKEA ликвидировала свою закупочную «дочку» в россии;
  • с марта 2022 года IKEA постепенно сворачивает деятельность в россии. В отчете за 2022 год финансовый год, опубликованном в начале ноября, ритейлер подтвердил, что до конца 2022 года календарного года намерен окончательно закрыть закупочные и логистические офисы в москве и минске.
По материалам:
ua.news
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