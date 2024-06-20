ИИ помог увеличить емкость аккумуляторов на 10% и срок службы на 25% — Finance.ua

ИИ помог увеличить емкость аккумуляторов на 10% и срок службы на 25% Сегодня 05:37 — Технологии&Авто

Eatron Technologies и Syntiant совместными усилиями разработали систему управления аккумулятором (BMS — Battery Management System) на базе искусственного интеллекта, позволившую увеличить емкость батареи на 10% и продлить срок ее службы на 25%.

Этого результата удалось добиться благодаря мониторингу состояния работоспособности (SoH — State of Health) и состояния заряда (SoC — State of Charge) с гораздо более высокой точностью, чем у традиционных систем BMS. Нейропроцессор NDP120 (Neural Decision Processor), разработанный Syntiant, в реальном времени анализирует показатели аккумулятора, используя предиктивную диагностику для выявления проблем на ранней стадии. Это позволяет принимать решения для предотвращения сбоев, оптимизации производительности и повышения безопасности аккумулятора.

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NDP120 предназначен для быстрой интеграции в существующие блоки BMS, которые используются в коммерческой и бытовой электронике. Интегрированная в саму батарею AI BMS на чипе позволяет избежать проблем, связанных с работой II в облачных окружениях. Такой чип сможет оказаться полезным в электромобилях и персональных электрических летательных аппаратах с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL) — повысит запас хода машины, увеличит срок службы батареи до очередной зарядки и сэкономит потребителю средства.

Прогностическая функция также снижает риск отказа аккумулятора в критические моменты, что актуально для малой авиации.

Современные литийные батареи выдерживают в среднем 500−1000 циклов зарядки до значительной деградации, в то время как AI BMS увеличивает этот показатель до 625−1250 циклов. Eatron демонстрирует систему AI BMS на чипе на выставке The Battery Show Europe 2024, которая сейчас проходит в немецком Штутгарте.

iTechua По материалам:

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