ИИ от Google получил новую полезную функцию — работает даже без подписки Сегодня 01:44 — Технологии&Авто

ИИ от Google получил новую полезную функцию — работает даже без подписки

Пользователи чат-бота с искусственным интеллектом Google теперь могут просить Gemini проанализировать файлы и кратко изложить его содержание или предоставить дополнительную информацию.

Google расширяет функционал бесплатной версии Gemini, добавляя поддержку анализа файлов, которая раньше была эксклюзивной для платной подписки Gemini Advanced. Благодаря этому изменению теперь вы можете загружать файлы в Gemini и просить чат-бота подытожить их содержимое или задавать вопросы относительно документа, пишет Android Police

Сейчас Google развертывает поддержку загрузки файлов в веб-версии и мобильных устройствах. После того, как функция станет доступной, вы увидите всплывающую подсказку с информацией об изменении.

Коснувшись значка +, пользователи увидят параметры «Файлы» и «Диск» (наряду с появившимися параметрами «Камера» и «Галерея»). Кроме загрузки файла вручную, можно также импортировать документ из Google Диска из Интернета и Android, но эта опция недоступна в iOS.

Gemini принимает документы, созданные в Microsoft Word или Google Drive, обычные текстовые файлы, PDF-файлы, RTF, CSV, XLS и электронные таблицы Google Sheets. Чат-бот также поддерживает файлы C, CPP, JAVA, PHP, SQL и HTML.

Напомним, в мае 2024 года OpenAI сделала аналогичную функцию доступной всем пользователям.

НВ По материалам:

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