ИИ не только увеличил нагрузку, но и снизил производительность работников — исследование — Finance.ua
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ИИ не только увеличил нагрузку, но и снизил производительность работников — исследование

Технологии&Авто
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ИИ не только увеличил нагрузку, но и снизил производительность работников — исследование
ИИ не только увеличил нагрузку, но и снизил производительность работников — исследование
Несколько лет назад многие с восторгом наблюдали за развитием искусственного интеллекта и ожидали, что он упростит жизнь. Однако исследования показывают совсем другую картину: большинство работников сообщают, что искусственный интеллект только увеличил рабочие нагрузки.
Об этом пишет Forbes.
Исследовательский институт Upwork провел исследование, в рамках которого опросил 2500 руководителей высшего звена, штатных работников и фрилансеров по всему миру. Исследование выявило разрыв между высокими ожиданиями руководителей и реальным опытом работников, использующих ИИ в рабочих процессах.
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96% опрошенных руководителей ожидают, что искусственный интеллект повысит производительность. В то же время 77% работников, использующих искусственный интеллект, утверждают, что это увеличило их рабочую нагрузку и создало проблемы в достижении ожидаемого повышения производительности. Они отмечают, что искусственный интеллект снижает производительность и способствует выгоранию.
К тому же 47% опрошенных работников, использующих ИИ, говорят, что не знают, как достичь ожидаемого работодателями повышения производительности, а 40% считают, что их компании требуют от них слишком много, когда речь идет об ИИ.

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Работники испытывают напряжение от возрастающих требований к производительности: каждый третий штатный работник говорит, что, скорее всего, уволится в ближайшие шесть месяцев из-за переутомления и выгорания. Большинство мировых руководителей высшего звена (81%) признают, что за прошлый год требования к их работникам выросли.
Впрочем, опрос руководителей также показал, что фрилансеры отвечают требованиям к производительности, а часто даже превышают их, опережая штатных работников. 80% руководителей, привлекающих фрилансеров, говорят, что это важно для их бизнеса.
Хотя бизнесы инвестируют значительные деньги в искусственный интеллект, исследование показывает, что большинство организаций пока не в состоянии раскрыть всю ценность этой технологии для повышения производительности.
«Наше исследование показывает, что внедрение новых технологий в устаревшие рабочие модели и системы не позволяет полностью раскрыть ожидаемую ценность искусственного интеллекта», — говорит управляющий директор и руководитель исследовательского института Upwork Келли Монахан.
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Монахан объясняет, что для того чтобы по-настоящему раскрыть потенциал искусственного интеллекта, лидерам необходимо коренным образом изменить подход к организации работы. Она перечисляет четыре стратегии, которые следует рассмотреть работодателям:
  • Инвестировать не только в технологический стек, но и в людей.
  • Привлекать внешних экспертов, которые помогут работникам в реализации проектов с искусственным интеллектом.
  • Переосмыслить оценку производительности.
  • Отдавать приоритет уникальным навыкам работников при найме.
По материалам:
mezha.media
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