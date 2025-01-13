ИИ-бот Grok от Илона Маска стал отдельным приложением — Finance.ua
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ИИ-бот Grok от Илона Маска стал отдельным приложением

Технологии&Авто
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ИИ-бот Grok от Илона Маска стал отдельным приложением
ИИ-бот Grok от Илона Маска стал отдельным приложением
ИИ-стартап xAI Илона Маска выпустил приложение Grok — автономную версию ИИ-бота, встроенного в X.
Приложение имеет те же функции, что и Grok в X: можно его использовать для создания изображений, обобщения текста и ответов на вопросы, причем в разговорном тоне, который сам стартап, называет «шутливым и привлекательным», пишет Engadget.
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Пока это бета-версия, доступная только в App Store для пользователей из США. Когда он может появиться на Android, неизвестно.
Впервые приложение было протестировано ограниченным кругом пользователей в декабре 2024 года, примерно в то же время, когда X представил бесплатную версию Grok, доступную всем. До этого нужно было платить минимум $8 в месяц за X Premium, чтобы иметь привилегию пользоваться искусственным интеллектом.
После того как Grok на X стал доступным всем, его протестировал украинский AI-эксперт и поделился выводами.
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Ограничение этого бесплатного доступа — 10 запросов каждые два часа, 3 запроса на анализ изображений в день — могут также применяться к приложению Grok. Можно использовать его без входа или с помощью учетной записи Apple, X, Google или обычной электронной почты. Неясно, предоставляет ли подписка X Premium дополнительные преимущества в приложении, равно как и подписка X.
Grok отличается среди конкурентов прежде всего тем, что xAI позиционирует его как способного отвечать на «пикантные вопросы», которых избегают другие ИИ-помощники, а также тем, что версия ИИ-модели Grok имеет открытый исходный код.
По материалам:
dev.ua
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