Игорный бизнес выводил «в тень» 10 млрд грн оборота в месяц — Finance.ua

Игорный бизнес выводил «в тень» 10 млрд грн оборота в месяц Сегодня 11:14 — Криминал

Игорный бизнес выводил «в тень» 10 млрд грн оборота в месяц

Игорный бизнес во время войны смог вывести «в тень» около 10 миллиардов гривен оборота в месяц.

Об этом первый заместитель руководителя Комитета ВР по налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк сообщил в Telegram.

По его словам, соответствующие нарушения рассмотрит парламентская ВСК по уклонению от уплаты налогов игорным бизнесом на своем заседании, которое предварительно запланировано на 28 февраля.

«Уровень злоупотреблений действительно шокирующий... Для понимания — государство не видело где-то около 10 млрд грн в месяц оборота. Ранее оценивал, что мы потеряли где-то 8-10 млрд грн налогов в год, думаю, сейчас сумма значительно больше», — написал Железняк.

Читайте также Зеленский лишил игорный бизнес налоговых льгот

По его словам, к схемам минимизации налогов в сфере игорного бизнеса причастны не только онлайн-казино, но и банки и розничные сети.

«Главный их приспешник — банки. Не все, а конкретные 9 банков, предоставлявших услугу по «мискодингу» и выводу этих денег. Если упрощенно: он обеспечивал, чтобы деньги от игрока попали на счет казино, но якобы «за рекламные услуги», — объяснил Железняк.

Он уточнил, что такую услугу предоставлял один из государственных банков.

«Участие в предоставлении такой услуги для игорного бизнеса принимал один государственный банк. Причем через него провели очень много денег», — написал нардеп.

«Второй частный банк сейчас фактически единственный, кто на рынке до сих пор, после того как на эту схему обратили внимание правоохранители, и дальше активно предоставляет такую услугу. По имеющейся у нас информации, это 250-300 млн грн в сутки», — добавил Железняк.

Железняк подчеркнул, что будет обращаться в Национальный банк Украины с призывом принять меры влияния к банкам, причастным к этой схеме.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.