Игорный бизнес выводил «в тень» 10 млрд грн оборота в месяц — Finance.ua

Игорный бизнес выводил «в тень» 10 млрд грн оборота в месяц
Игорный бизнес во время войны смог вывести «в тень» около 10 миллиардов гривен оборота в месяц.
Об этом первый заместитель руководителя Комитета ВР по налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк сообщил в Telegram.
По его словам, соответствующие нарушения рассмотрит парламентская ВСК по уклонению от уплаты налогов игорным бизнесом на своем заседании, которое предварительно запланировано на 28 февраля.
«Уровень злоупотреблений действительно шокирующий... Для понимания — государство не видело где-то около 10 млрд грн в месяц оборота. Ранее оценивал, что мы потеряли где-то 8-10 млрд грн налогов в год, думаю, сейчас сумма значительно больше», — написал Железняк.
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По его словам, к схемам минимизации налогов в сфере игорного бизнеса причастны не только онлайн-казино, но и банки и розничные сети.
«Главный их приспешник — банки. Не все, а конкретные 9 банков, предоставлявших услугу по «мискодингу» и выводу этих денег. Если упрощенно: он обеспечивал, чтобы деньги от игрока попали на счет казино, но якобы «за рекламные услуги», — объяснил Железняк.
Он уточнил, что такую услугу предоставлял один из государственных банков.
«Участие в предоставлении такой услуги для игорного бизнеса принимал один государственный банк. Причем через него провели очень много денег», — написал нардеп.
«Второй частный банк сейчас фактически единственный, кто на рынке до сих пор, после того как на эту схему обратили внимание правоохранители, и дальше активно предоставляет такую услугу. По имеющейся у нас информации, это 250-300 млн грн в сутки», — добавил Железняк.
Железняк подчеркнул, что будет обращаться в Национальный банк Украины с призывом принять меры влияния к банкам, причастным к этой схеме.
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