Игорный бизнес выводил «в тень» 10 млрд грн оборота в месяц — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Игорный бизнес выводил «в тень» 10 млрд грн оборота в месяц

Криминал
64
Игорный бизнес выводил «в тень» 10 млрд грн оборота в месяц
Игорный бизнес выводил «в тень» 10 млрд грн оборота в месяц
Игорный бизнес во время войны смог вывести «в тень» около 10 миллиардов гривен оборота в месяц.
Об этом первый заместитель руководителя Комитета ВР по налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк сообщил в Telegram.
По его словам, соответствующие нарушения рассмотрит парламентская ВСК по уклонению от уплаты налогов игорным бизнесом на своем заседании, которое предварительно запланировано на 28 февраля.
«Уровень злоупотреблений действительно шокирующий... Для понимания — государство не видело где-то около 10 млрд грн в месяц оборота. Ранее оценивал, что мы потеряли где-то 8-10 млрд грн налогов в год, думаю, сейчас сумма значительно больше», — написал Железняк.
Читайте также
По его словам, к схемам минимизации налогов в сфере игорного бизнеса причастны не только онлайн-казино, но и банки и розничные сети.
«Главный их приспешник — банки. Не все, а конкретные 9 банков, предоставлявших услугу по «мискодингу» и выводу этих денег. Если упрощенно: он обеспечивал, чтобы деньги от игрока попали на счет казино, но якобы «за рекламные услуги», — объяснил Железняк.
Он уточнил, что такую услугу предоставлял один из государственных банков.
Место для вашей рекламы
«Участие в предоставлении такой услуги для игорного бизнеса принимал один государственный банк. Причем через него провели очень много денег», — написал нардеп.
«Второй частный банк сейчас фактически единственный, кто на рынке до сих пор, после того как на эту схему обратили внимание правоохранители, и дальше активно предоставляет такую услугу. По имеющейся у нас информации, это 250-300 млн грн в сутки», — добавил Железняк.
Железняк подчеркнул, что будет обращаться в Национальный банк Украины с призывом принять меры влияния к банкам, причастным к этой схеме.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.