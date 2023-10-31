IFC, ЕБРР и DFC выделят МХП $480 млн кредита на рефинансирование долга и модернизацию — Finance.ua
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IFC, ЕБРР и DFC выделят МХП $480 млн кредита на рефинансирование долга и модернизацию

Фондовый рынок
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IFC, ЕБРР и DFC выделят МХП $480 млн кредита на рефинансирование долга и модернизацию
IFC, ЕБРР и DFC выделят МХП $480 млн кредита на рефинансирование долга и модернизацию
Как сообщила Международная финансовая корпорация (IFC) из группы Всемирного банка, $30 млн будет предоставлено МХП для модернизации и развития комплекса по переработке органических отходов в электроэнергию, а кредит на $100 млн будет направлен на повышение финансовой стабильности и рефинансирования еврооблигаций.
Финансирование IFC предоставляется под гарантии возмещения первых убытков, предоставленные Великобританией, Фондом IFC-Канада по устойчивым пищевым системам и другими источниками смешанного льготного финансирования.
Кредит ЕБРР на $100 млн также предоставляется для обеспечения финансовой устойчивости МХП. Благодаря этому кредиту компания сможет рефинансировать свои еврооблигации в период ограниченного доступа на рынки капитала.
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Условия сотрудничества с ЕБРР предусматривают обязательства МХП по усилению своего климатического корпоративного управления с помощью технической помощи, финансируемой Фондом чистых технологий в рамках Программы высокого влияния.
В DFC отметили, что дадут МХП $250 млн кредита для поддержки работы украинского производителя курятины и зерна и смягчения последствий полномасштабного вторжения россии в Украину.
Напомним, МХП — ведущая международная компания в сфере пищевых и агротехнологий, крупнейший в Украине производитель мяса птицы, полуфабрикатов и продуктов из мяса.
По материалам:
InVenture
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